川口春奈、人生最大の忘れ物告白 学生時代は週2で九州から東京へ「忙しすぎて羽田空港に」
【モデルプレス＝2025/10/24】女優の川口春奈が23日、TBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（毎週木曜よる8時〜）に出演。人生最大の忘れ物について明かした。
【写真】「silent」で共演した目黒蓮を祝福する川口春奈
スタジオトークで「人生最大の忘れ物は？」という話題を振られた川口は「学生の時に週に2回九州から東京に通っていたんですよ。直行便もないし、本当に大変で」と回想。「忙しすぎて羽田空港に着いてスーツケースを預けていたのを忘れちゃって、そのまま帰っちゃって」と多忙のあまり、羽田空港にスーツケースを預けたまま九州に帰宅したことを明かした。
このエピソードを受け、お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一が「えらい身軽と思わへんほど忙しかったんやろな」と察すると川口は「そこも疑問に思わないくらい」と同意していた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆川口春奈、人生最大の忘れ物
◆川口春奈、スーツケース忘れるも「疑問に思わないくらい」多忙だった
