『着映え × 体型カバー』が叶う！【ハニーズ】深みレッドが上品♡「すっきり見えアイテム」

深みのあるレッドが映える秋の装いにぴったりな【ハニーズ】のすっきり見えアイテムをピックアップ！ 着映えしながらも、体を締め付けず、心地よく過ごせそうなデザインが揃っています。きれいめにもカジュアルにも着回しやすい優秀アイテムだから、自分らしく装いたい日に活躍してくれるかも。上品カラーで秋の毎日を彩ってみては？

深みレッドで品よく映えるリブニット

【ハニーズ】「変則リブニット」\3,980（税込）

シンプルな中にさりげないアクセントが光る、深みレッドのリブニット。リブの間隔を変化させた “変則編み” が立体感を生み、着こなしにすっきりとした印象を与えてくれそうです。ほどよい厚みで、秋から春までロングシーズン着られそうなのも嬉しいポイント。洗濯機で洗えるウォッシャブル機能付きだからお手入れも簡単。自分らしく心地よく装いたい日に、そっと寄り添ってくれそうな一枚です。

きれいめにもカジュアルにも頼れる着回し力◎

ストレートパンツにローファーを合わせた、きちんと感のあるオフィスカジュアルスタイル。リブニットはほどよくコンパクトなサイズ感なので、ジャケットのインナーにもすっきり収まり、通勤コーデにも重宝しそうです。スカートを合わせればフェミニンに、デニムを合わせればカジュアルな雰囲気が楽しめそうな一枚で、シンプルだからこそ、着る人やシーンに寄り添ってくれるはず。

はくだけで秋らしさUP！ すっきりシルエットスカート

【ハニーズ】「ナロースカート」\3,980（税込）

落ち着きがありながらも華やかなボルドーカラーが魅力のこちらのスカート。ストンと落ちるシルエットながらも体のラインを拾いすぎないので、体型カバーを叶えてくれそうです。ウエストは総ゴム仕様で、お腹まわりを締め付けずラクなはき心地が期待できそう。ストレッチがきいているうえに、バッグベンツ入りで足さばきも◎ 動きやすさときちんと感を両立した一枚は、毎日のコーデに自然と取り入れたくなるかも。

秋らしい重ね着でやわらかく引き締めたバランスコーデ

シャツとニットベストをレイヤードした季節感たっぷりのスタイリング。ウエストにベルトを添えることで、全体にメリハリが生まれ、すっきりと見えるバランスに仕上がりそう。足元はローファーやショートブーツと合わせれば、きちんと感がありつつも軽やかに。深みのあるカラーとほどよく落ち着きのあるシルエットが大人の秋コーデに自然と品よく映える、そんなコーデを叶えてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：A.satozaki