

「MUSIC EXPO 2025」（C）NHK

アジアからグローバルに活躍するアーティスト12組が届ける夢のステージ「MUSIC EXPO 2025」の放送が、12月12日（NHK総合 夜10時30分〜11時28分）に決定した。

2023年から放送する「MUSIC EXPO」。今年は、世界を舞台に活躍するアーティストが東京ドームに集結し、一夜限りのスペシャルライブを行う「MUSIC EXPO LIVE 2025」の模様をギュッと凝縮した特集番組として届ける。

12組のアーティストたちの渾身のパフォーマンスはもちろん、コラボステージやトークなど、この番組でしか見られない貴重なシーンが盛りだくさん。＜出演アーティスト＞(アルファベット順)BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET]、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE＜MC＞山里亮太（南海キャンディーズ）

「MUSIC EXPO 2025」放送予定

12月12日(金) 夜10時30分〜11時28分 ＜総合＞NHK ONE で同時・１週間の見逃し配信