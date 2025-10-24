台湾BLドラマ『印象 青春 Impression of Youth』FODで独占配信決定 美大生と高校生が心を通わせ…
台湾のBLドラマ『印象 青春 Impression of Youth』が11月１日より動画配信サービスFODにて独占見放題配信することが決まった。
【場面写真】キス寸前！顔を近づけ見つめ合う2人
監督は、『ロマンスは連載中』、『華麗なる玉子様〜スイート・リベンジ』、『マーフィーの愛の法則』など、日本でも人気のある数々の台湾ドラマを手掛けてきたハオ・シンシャン。海と緑に囲まれた台湾の田舎町を舞台に、落ち着いた演出と美しい風景が魅力的な作品で、穏やかでありながら、時には激しく心揺さぶるラブシーンが展開される、静と動が調和した青春BLドラマとなっている。
絵に悩む美大生と、無邪気で絵を描くことが大好きな高校生が出会い、互いに影響を与えながら心を通わせる。弟思いの兄と、妻を亡くしたカフェの店員という少し大人なサブカップルのストーリーも展開され、登場人物たちがそれぞれの思いや傷を抱えながら、愛や夢に向かって踏み出していく姿が描かれる。
■第1話あらすじ
美大生の余行（ユー･シン）は、美術教師の欠員が出た高校で１か月間働きながら、卒業制作を進めることになる。余行は、バス停まで迎えに来た許陸暉（シュー･ルーフイ）のバイクに乗って民宿へ向かう。その途中、２人は思わぬアクシデントに見舞われ…。
