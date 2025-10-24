2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』に井上向日葵が出演することが発表された。

参考：上坂樹里、『風、薫る』和装姿に「お似合いです！」 吉岡里帆も「心から応援しています♡」

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

井上は、鹿鳴館の給仕・木村佐保役を演じる。

井上向日葵（木村佐保役）コメント●『風、薫る』出演への意気込み出演決定の知らせを聞いた瞬間から、今でもずっと喜びの気持ちで胸がいっぱいです。時代によって人々の当たり前や幸せのかたちは変化していきますが、私が演じる木村佐保は、時代の風潮を素直に受け入れ、自分にとっての幸せをまっすぐに目指すことができる女性だと感じています。先日衣装合わせに参加して、皆さんとの撮影がより一層楽しみになりました！ 作品を彩れるように精一杯務めたいと思います！

●連続テレビ小説への出演朝ドラ初出演時はたくさんの方から反響をいただき、全国のいろんな人に愛されている番組であることを身をもって感じることが出来ました。自分にとって“初”出演は特別でしたが、”2 度目”もまた違った意味での特別を感じ、ワクワクしています！『ちむどんどん』では盛大にドジをする役でしたので、今回は給仕として大きな失敗をしないように気をつけながら頑張りたいです！！！

●看護との接点・思い出学生時代に高熱で入院し、病室にひとりぼっちで不安な中、看護師さんが手際の良い処置と優しい声掛けでとても安心させてくれたことを覚えています。後日その看護師さんがスーパーの買い物帰りに自転車に乗る姿を見かけ、自分と同じように日々の生活を送りながら人のために尽くす医療従事者の方をあらためて尊敬しました。（文＝リアルサウンド編集部）