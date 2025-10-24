USJ、ハロウィーン仮装に再度「お願い」 過度な露出など「お断り、退場いただく場合があります」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は24日、パークの公式Xを通じて、ハロウィーン仮装についての「お願い」を伝えた。
【Xより】【画像】USJ、ハロウィーン仮装で「お願い」全文
USJではさまざまなハロウィーン・イベントを開催中。毎年大人気の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』は11月3日まで行っている。
USJでは、ハロウィーンイベントが始まるのに先立って8月24日に公式Xで「ハロウィーン期間のお願い」を投稿していた。きょう再度、「ハロウィーン期間のお願い」とし、「さまざまな仮装でパークを楽しむゲストを歓迎していますが、多くのゲストの安心安全のため、ルールとマナーへのご協力をお願いします」と呼びかけ、「公序良俗に反する服装やパークにふさわしくない過度な露出はお断り、退場いただく場合があります」とした。
そして「詳細」とし、公式サイトの注意事項などを案内した。
