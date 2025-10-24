ロッテがドラフト1位指名した健大高崎の最速158キロ右腕・石垣元気投手が24日、群馬県高崎市の同校で指名あいさつを受け、サブロー監督ら球団関係者と対面。その後、報道陣の取材に対し、背番号17を希望したことを明かした。

「背番号の話をさせてもらって、佐々木朗希投手の17番を希望しました」

ロッテからドジャースに移籍した佐々木は、将来的なメジャー挑戦を夢見る石垣にとって憧れの存在。指名直後にも「世界の投手と言ったら自分と言ってもらえるような投手になりたい。佐々木朗希投手のようなピッチャーになりたいと思っているので、超えられるように頑張りたいです」と話していた。

また、ロッテが高卒投手をドラフト1位指名するのも19年の佐々木以来でもあり、サブロー監督も佐々木にも劣らない素質を高く評価している。

この日、指揮官から座右の銘である「克己」の文字が添えられた「交渉権確定」のクジ用紙を記念に贈られた石垣は「入団するのが楽しみになりました」と笑みをこぼし、「最終目標は170キロ出したい」と豪語、「長く活躍してチームを優勝に導けるような投手になりたい」と目標を掲げた。

サブロー監督は「思ったより大きいな。顔もいいですよね。顔つきがね」と石垣の印象を語り、背番号17を希望したことには「僕はいいと思います」と肯定的。「強心臓というか。緊張すると、あまりしゃべれないじゃないですか。でも、結構ズバズバしゃべっていたんで、これは強いなと」とメンタル面の強さも評価。「どの位置で投げても多分いけるんだろうなっていうとこは今日分かりましたね」と期待を膨らませた。