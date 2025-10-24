イチローが未知の世界を体験した。

【映像】練習用木馬に乗るイチロー

イチローが競馬の世界を体験する動画「ICHIRO MEETS KEIBA 2025」が、24日からJRAの公式YouTubeで順次公開される。

動画では、武豊騎手と福永祐一調教師の案内でイチローが厩舎を訪れ、餌やりなど日々の仕事を体験。

イチロー「これを一杯分？ここに？」



調教助手「人参って味を覚えないと、馬って食べないんですよ」



福永調教師「北海道から来た馬はほとんど食べないです。（北海道では）食べたことないんで」





イチロー「そうなんだ！それは僕のカレーに近い話だね」

そして、馬具の保管庫で“あるもの”が気になったイチロー。

イチロー「気になるものがあるんですけど、あれなんですか？」



武豊「これ、練習用木馬ですね」

武豊「これができるのがすごいよ。すごいなこれ」



福永「ずっと休んでいないのがすごい」



イチロー「いいトレーニングになる。この体勢確かにキープするのは大変なんで」

イチロー「知らないことだらけで、僕らは見えている華やかなところしか知らないので、ほとんどの人がそうだと思うんですけど、競走馬も可愛いし、キレイだし、カッコいいし、見方がガラッと変わるなってそんな気持ちになりました。ありがとうございました」

（『ABEMA Morning』より）