¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë£±£°ÈÖ¤ËÇ®»ëÀþ¡¡Áá¤±¤ì¤Ð£±·î³ÍÆÀ¤â¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½£Í£Æ¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥«¥ê¥Æ¥ë¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ç£ò£á£ä£á£³¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¸½ºß¡¢ÃæÈ×¤Ë£Í£Æ¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¡¢£Í£Æ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥Ó¥ó¥«¡¢£Í£Æ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤òÍÊ¤¹¤ë¤¬¡¢£Í£Æ¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹¤¬£²£°£²£´Ç¯¤Ë°úÂà¤·¡¢£Í£Æ¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤¬ºòµ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¥¿¥¤¥×¤ÎÃæÈ×Áª¼êÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Í¤Æ´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íè²Æ¤Î³ÍÆÀ¤¬ËÜÀþ¤È¤¤¤¦Ãæ¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¼¡Âè¤ÇÍèÇ¯£±·î¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤Î³ÍÆÀ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÂ¦¤Ï¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¤Î´Ø¿´¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£·ÀÌó¤Ï£²£¸Ç¯²Æ¤Þ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç·¿°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£