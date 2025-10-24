堀未央奈、美脚際立つミニスカ＆ツインテール姿に「妖精みたい」「破壊力すごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/24】元乃木坂46の堀未央奈が10月23日、自身のInstagramを更新。白いミニスカート姿に、反響が集まっている。
【写真】元乃木坂46人気メン「さすがのスタイル」美脚際立つミニスカ姿
堀は「堀未央奈official goodsサイトにてバースデーを記念した特別グッズを販売中です」と綴り、自身のうちわを持ったショットを投稿。髪はリボンでツインテールに結ばれており、白いフリルのミニスカートからはすらりとした脚がのぞいている。
この投稿にファンからは「可憐」「さすがのスタイル」「ツインテールとミニスカの破壊力すごい」「ハイツイン可愛すぎる」「妖精みたい」「可愛すぎて目が眩む」と声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
