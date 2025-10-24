近藤千尋「ダッシュ」で作ったボリューム手料理公開「白飯何杯でもいけそう」「栄養バランスバッチリ」の声
【モデルプレス＝2025/10/24】モデルの近藤千尋が10月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。「ダッシュ」で作った夕飯を公開し反響を呼んでいる。
【写真】35歳3児の母モデル「クオリティ高い」5品並ぶ食卓
近藤は「本日もダッシュでご飯」と、急いで食事の準備をしたことを報告。焼き魚（サバ）、焼肉、茹で卵、キムチ、野菜の和え物など、バランスの取れたバラエティ豊かな手料理がずらりと並ぶ食卓の写真を投稿している。
この投稿に、ファンからは「こういうのがいいのよ」「栄養バランスバッチリ」「白飯何杯でもいけそう」「美味しそう」「ダッシュでもクオリティ高い」「品数豊富」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳3児の母モデル「クオリティ高い」5品並ぶ食卓
◆近藤千尋「ダッシュ」で作った手料理公開
近藤は「本日もダッシュでご飯」と、急いで食事の準備をしたことを報告。焼き魚（サバ）、焼肉、茹で卵、キムチ、野菜の和え物など、バランスの取れたバラエティ豊かな手料理がずらりと並ぶ食卓の写真を投稿している。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「こういうのがいいのよ」「栄養バランスバッチリ」「白飯何杯でもいけそう」「美味しそう」「ダッシュでもクオリティ高い」「品数豊富」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】