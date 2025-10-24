ミス東大・神谷明采、美人4姉妹ショット公開「全員綺麗」「アイドルグループかと」と反響
【モデルプレス＝2025/10/24】「ミス東大2020」グランプリや「MISS OF MISS 2021」グランプリなど数々の賞を受賞しているタレントの神谷明采が23日、自身のInstagramを更新。4姉妹ショットを投稿し反響をおんでいる
【写真】ミス東大「アイドルグループかと」4姉妹ショット
神谷は「4姉妹でdazzlin_officialのモデルをさせて頂きました」と、姉妹でファッションブランドdazzlinのモデルを務めたことを報告。姉の里采、妹の知采、采佐さんと一緒に、4人それぞれが、色違いのオフショルダートップスを身に着け、ポーズを取っている。
また、ロングコートを羽織った姿や、お嬢様風のコーディネートなどの4人ショットも投稿しており「感無量、親孝行も出来たかな」と締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「全員綺麗」「最強遺伝子」「無敵の美しさ」「4人とも素敵」「アイドルグループかと」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
