Snow Man渡辺翔太、週4で会う人気芸能人を告白「今日も収録後に2人で予定組んでいる」
【モデルプレス＝2025/10/24】Snow Manの渡辺翔太が23日、フジテレビ系「何か“オモシロいコト”ないの？」（24時15分〜）に出演。週4日で会っている芸能人について明かした。
【写真】週4一緒にいるSTARTOタレント2人が共演
冒頭のスタジオトークではお笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍から「直の友達連れてきてるだけだから」とtimelesz（タイムレス）の菊池風磨の仲良しゲストとして紹介された渡辺。すると菊池は「今日もそうだし、明日も一緒にいる」とコメント。「週何でいるの？」と聞かれ、渡辺は「週4日くらい。今日も収録後に2人で予定組んでいる」と明かした。
また長谷川は「物件も（菊池が）探してやってるんだろ？（渡辺は）何もできないんですって」と渡辺のスマホの契約・解約、アプリの削除といった手続き系も菊池が代わりにしていると暴露。これに対し、菊池は「そう」と事実であることを認めた。そして渡辺は「この間母親から連絡来て『とにかくこれから風磨くんの言うことを聞いて生きていきなさい』って」と言われたことを告白。スタジオは笑いに包まれ、長谷川は「家族総出で乗っかってるの？」とツッコんでいた。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1980923657913618801
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
