『ズートピア2』デザインの『パックンチョ』が期間限定登場 お菓子の絵柄は全34種類
森永製菓は、丸い一口サイズのビスケットに、チョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターを印刷した『パックンチョ』から、ディズニー最新作『ズートピア2』期間限定デザインを10月下旬より順次発売する。
【写真】ディズニーランドと同い年！『パックンチョ』発売当時のパッケージ
『パックンチョ』は、子どもに好まれるビスケットを開発すべく試行錯誤を重ねた末に誕生。丸くて一口サイズのビスケットにチョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターをプリントすることを思いつき生まれた。東京ディズニーランドの開園日と同じ1983年4月15日に新発売し、翌年には＜イチゴ＞味が仲間入りした。
今回、お菓子の表面のプリントも期間限定で『ズートピア2』の絵柄になっており、全34種類で好きなキャラクターを探して楽しめる。
