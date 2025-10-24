ボーイズグループ「NCT 127」のYUTA（29）が23日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。韓国の芸能界の衝撃的な事実を明かした。

YUTAは韓国の芸能事務所「SMエンタテインメント」に所属し、グローバルに活躍している。事前VTRで韓国と日本の芸能界の違いについて、「日本は収録時間が韓国に比べるとめっちゃ短い」と明かした。お笑いトリオ「3時のヒロイン」の福田麻貴が「例えば1時間番組。日本だと2時間回しとか」と話すと、YUTAは「韓国だと4時間5時間回す」と明かした。

続けて、「韓国に『アブノーマル会議』という番組があって、その時1時間番組で6時間回しました」と告白。スタジオは驚きに包まれた。さらにYUTAは「しかも俺全然しゃべれなくてマジで10分くらいしか出てない」と照れながら明かした。

スタジオで収録時間が長くなる時間を聞かれると、「台本がめっちゃ長かったりとか」と説明。「僕も韓国のバラエティー初めて出たから、日本のバラエティー出てこんなんでいいんだって思って。すごい楽じゃん」と茶目っ気たっぷりに話して、笑いを誘った。

指原莉乃は「だって日本だと大御所の方がMCされている時、一時間番組なのに50分で終わる時ある」と告白。若月千夏は「足りない時ある。めっちゃ巻くじゃんみたいな」と共感し、いとうあさこは「どうすんの？って。でもなんとかなってるんだよね」と明かした。