【タカノフルーツパーラー】喫茶店で味わう秋果アフタヌーンティーが登場♡

老舗フルーツ専門店「タカノフルーツパーラー」から、11月限定の特別メニュー「タカノフルーツティアラ 喫茶ティアラ～秋果～」が登場。カットフルーツの食べ放題に、純喫茶をイメージしたアフタヌーンティーセットを組み合わせた贅沢な120分です。懐かしさを感じる固めのプリンや、黒糖香るコーヒーゼリーなど、秋の味覚を華やかに楽しめるラインナップが勢ぞろい。旬のフルーツとともに、心満たされるティータイムを♡

懐かしさと華やかさを味わう「喫茶ティアラ～秋果～」

喫茶ティアラ～秋果～

お一人様 価格：5,500円(税込)/6歳～12歳 価格：3,300円(税込)（6歳未満は無料）

「喫茶ティアラ～秋果～」は、タカノフルーツパーラーが贈る秋限定のフルーツアフタヌーンティー。上段には、ホイップクリームとさくらんぼを飾った昔ながらの固めプリンが登場。

中段には、黒糖の香りが広がるコーヒーゼリーや、ナタデココを浮かべたメロンソーダなど、純喫茶の定番をタカノ流にアレンジ。

下段では、ナポリタンやサンドウィッチなどの軽食メニューも楽しめ、甘い×しょっぱいの絶妙なバランスで満足度も抜群です。

ご提供期間：2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）

ご予約時間：11：00am／11：15am／11：30am／1：30pm／1：45pm／2：00pm／3：45pm／5：30pm／6：00pm

ご利用時間：120分

平日限定の“自家製メロンシャーベットパフェ”にも注目

自家製メロンシャーベットのミニパフェ

11月4日（火）から28日（金）までの平日限定で登場する「自家製メロンシャーベットのミニパフェ」も見逃せません。

芳醇な香りを閉じ込めたメロンシャーベットに、コアントローゼリーとディプロマットクリームを重ねた贅沢な一品。

午後3時からの提供で、ティータイムにぴったりです。店内製造ならではのフレッシュさと、メロンの上品な甘みをゆっくりと味わえます。

予約制で楽しむ優雅な120分。冬メニューも間もなく登場♡

12月のタカノフルーツティアラ

「喫茶ティアラ～秋果～」は2025年11月1日（土）～11月30日（日）の期間限定開催。料金はお一人様5,500円（税込）、6歳～12歳は3,300円（税込）で、120分制となっています。

コーヒー・紅茶はおかわり自由で、ゆったりとした午後のひとときを堪能できます。

12月からは冬限定の「タカノフルーツティアラ～Winter Fantasy～」もスタート予定。季節ごとに変わるテーマで、訪れるたびに新しい発見が楽しめます。

季節を味わうご褒美ティータイムをタカノで

心ときめく秋の午後にぴったりな、タカノフルーツパーラーの「喫茶ティアラ～秋果～」。フルーツ専門店ならではの華やかなスイーツと、純喫茶の懐かしさが融合した特別なアフタヌーンティーです。

予約制でゆったり過ごせる120分は、自分へのご褒美時間にもぴったり。11月限定の味わいを逃さず、贅沢な秋のティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。