·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¡Ä¸¦¥Ê¥ª¥³¡¢½é¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é·èÄê¡Ö¼ª¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¿À½Ðµ´Ë×¤ÎÀê¤¤»ÕÌò
NHK¤Ï24Æü¡¢Íè½Õ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î26Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢½é¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ê72¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢½÷À¤Î¿¦¶È¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀ¼£´ü¤Ë¡¢Æ±¤¸´Ç¸î»ÕÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¡¢¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¡ÊÀµµ¬¤Ë·±Îý¤µ¤ì¤¿´Ç¸î»Õ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¼Âºß¤Î¿ÍÊª¡¢Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤Î2¿Í¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£¸«¾å°¦¤¬Âç´ØÏÂ¡Ê¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¥ÎÀ¥¤ê¤óÌò¡¢¾åºä¼ùÎ¤¤¬ÎëÌÚ¤µ¤ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç²ÈÄ¾ÈþÌò¡£ÅÄÃæ¤Ò¤«¤ë»á¤ÎÃø½ñ¡ÖÌÀ¼£¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¡¡Âç´ØÏÂÊª¸ì¡×¤ò¸¶°Æ¤È¤·¡¢ºî¼Ô¤ÎµÈß·ÃÒ»Ò»á¤é¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤â²Ã¤¨¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¡£
¸¦¤ÏÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤Ç¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¿À½Ðµ´Ë×¤ÎÀê¤¤»Õ¡¢¿¿É÷¡Ê¤Þ¤¸¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¡Ø»ä¤Ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¼ª¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌò¤Ë»ä¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¸À¤¦»ö¤ÏÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯ÌÜ¤È¤¤¤¦±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤È´ª¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿Ì³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀ¼£»þÂå¤È¤¤¤¦·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤òÉÔ»×µÄ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Û¤«Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡Ê36¡Ë¡¢üâÅèÀ¯¹¨¡Ê59¡Ë¡Ë¤é¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Â¿Éô¤Ï09Ç¯¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×°ÊÍè17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ç¡¢¡È¼¯ÌÄ´Û¤Î²Ú¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëµ®ÉØ¿Í¤ÎÂç»³¼Î¾¾Ìò¡£üâÅè¤Ï¼Î¾¾¤ÎÉ×¤Ç¸å¤Ë½éÂåÎ¦·³Âç¿Ã¤È¤Ê¤ëÂç»³´àÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£