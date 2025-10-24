Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡¢Íè½ÕÄ«¥É¥é¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×17Ç¯¤Ö¤êÄ«¥É¥é¡Ö¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡É×ÌòüâÅèÀ¯¹¨
NHK¤Ï24Æü¡¢Íè½Õ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î26Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡Ê36¡ËüâÅèÀ¯¹¨¡Ê59¡Ë¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ê72¡Ë¤é¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢½÷À¤Î¿¦¶È¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀ¼£´ü¤Ë¡¢Æ±¤¸´Ç¸î»ÕÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¡¢¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¡ÊÀµµ¬¤Ë·±Îý¤µ¤ì¤¿´Ç¸î»Õ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¼Âºß¤Î¿ÍÊª¡¢Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤Î2¿Í¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£¸«¾å°¦¤¬Âç´ØÏÂ¡Ê¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¥ÎÀ¥¤ê¤óÌò¡¢¾åºä¼ùÎ¤¤¬ÎëÌÚ¤µ¤ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç²ÈÄ¾ÈþÌò¡£ÅÄÃæ¤Ò¤«¤ë»á¤ÎÃø½ñ¡ÖÌÀ¼£¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¡¡Âç´ØÏÂÊª¸ì¡×¤ò¸¶°Æ¤È¤·¡¢ºî¼Ô¤ÎµÈß·ÃÒ»Ò»á¤é¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤â²Ã¤¨¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¡£
Â¿Éô¤Ï09Ç¯¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¡£¡È¼¯ÌÄ´Û¤Î²Ú¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëµ®ÉØ¿Í¤ÎÂç»³¼Î¾¾¤Ë¤Õ¤ó¤·¡¢¤ê¤ó¤ÈÄ¾Èþ¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÌò¤É¤³¤í¡£
Â¿Éô¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÄ«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤ª2¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤«¤é¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤äÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕÅØ¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¾å¤µ¤ó¤È¾åºä¤µ¤ó¡¢¤ªÆóÊý¤ÈÌÀ¼£»þÂå¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´ó¤»¤¿¡£
üâÅè¤Ï¼Î¾¾¤ÎÉ×¤Ç¸å¤Ë½éÂåÎ¦·³Âç¿Ã¤È¤Ê¤ëÂç»³´àÌò¤Ë·è¤Þ¤ê¡Ö¼¯»ùÅç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤»¤´¤É¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¡¢¥¹¥¤¥¹¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Âç»³´à¤µ¤ó¤òº£²ó¡¢±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¼¯»ùÅç¤òÊªÀ¨¤¯°¦¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥¤¥¹¿Í¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¹¬¤»¤ÊÌò¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È¡¢¤½¤Î´¶Æ°¤ËÂÇ¤Á¿Ì¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
ÁáÂ®¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ¼Áü¤äÀ¾Æá¿ÜÌî¤ÎÊè½ê¡¢µìÊÌÅ¡¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤ÎÂç¤¤µ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÊ¿ÏÂ¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ö¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ó¤ÊÌòÊÁ¤ò¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ë¡Ö½Ð¸½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¿´¤·¤ÆÎ×¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¸¦¤Ï¡¢Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤Ç¡¢¡ÖÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¿À½Ðµ´Ë×¤ÎÀê¤¤»Õ¡×¤Ë¤Õ¤ó¤¹¤ë¡£