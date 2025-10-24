Amazonのプチプラ専門店「Amazon Haul」が日本上陸！ SHEIN・Temuに対抗？ その全貌は？【徹底解説】
大手ネットショッピングサイト・Amazonは、ファッション、インテリア雑貨、日用品など幅広いカテゴリのプチプライス商品に特化した新サービス「Amazon Haul（アマゾン ホウル）」のベータ版の提供を、日本国内のAmazonショッピングアプリ上で開始しました。中国発の格安EC（電子商取引）サイトである「SHEIN」や「Temu」に対抗する動きとして注目を集めています。
価格帯：1000円以下の商品を多く取り扱っており、500円以下の商品を絞る機能も付いているほどです。
商品カテゴリ：ファッション、インテリア雑貨、日用品、エレクトロニクス、アウトドアなど、幅広いジャンルのアイテムがプチプラ価格で手に入ります。
▼モバイル限定サービス
Amazon Haulは、Amazonの発表によると「Amazonショッピングアプリ上」でのサービス開始となっていますが、スマートフォンのWebブラウザでも利用できることが確認できました。パソコンのWebブラウザからでは利用できません。
・検索バーに「Haul」または「ホウル」と入力して検索
・検索結果から「Amazon Haul」の専用ページへアクセス
もしくは、Amazonショッピングアプリのメニューアイコンから「Amazon Haul」を選択することでもアクセスできます。
▼「Amazon Haul」のお気に入り機能
ネットショッピングでは気になった商品を登録しておく「お気に入り」機能がありますが、Amazon Haulでも同様に、ハートマークをタップすることでお気に入りに登録することができます。
しかし、ベータ版のリリース時点では、Amazon Haulのページ内から登録したお気に入りにアクセスする箇所が見つからず、通常のAmazonショッピングアプリを開いたら従来の「リスト」部分から確認することができました。現在はベータ版ですので、今後さまざまな部分が改善されていくことが予想されます。
▼「Amazon Haul」の送料は？
Amazon Haulのサービス開始時点では、日本での送料について公式の発表は見当たりませんでした。
筆者が実際に試したところ、配送料・手数料は500円となりましたが、合計金額の欄では「割引」として無料配送（マイナス500円）となり、結果的に送料は無料でした。期間限定もしくは購入金額によるサービスかと思われますが、現時点で公式Webサイトで言及はありません。
アメリカ版では25ドル（約3800円）以上の注文で送料無料、25ドル未満は一律3.99ドル（約600円）という設定でした。日本での詳細な送料体系についても、今後の正式リリースで確認する必要があります。
▼配送にかかる日数は？
Amazon Haulで注文された商品は、おおむね2週間以内に配送される予定とのことです。
▼返品対応は？
購入者都合による返品の場合でも、商品到着から15日以内であれば返品が可能です。
まとめ買いをするほどお得になるため、この機会に複数のプチプラアイテムをチェックしてみるのはいかがでしょうか。
この記事の執筆者：
矢野 きくの
家事アドバイザー・節約アドバイザーとして、家事の効率化、家庭でできるSDGsを中心に、テレビ、講演、連載などで活動。時短家事術、シニア家事のアドバイスをはじめ、「防災士」として家庭での備え、「食育指導士」の資格も持ち食品ロス削減をテーマにした講演など【著書】シンプルライフの節約リスト（講談社）他。
(文:矢野 きくの)
「Amazon Haul」サービス開始時期アメリカでは2024年11月にベータ版のサービスが開始されました。日本では2025年10月16日、一部ユーザーに向けてベータ版の提供が開始。利用可能かどうかは、スマートフォンのAmazonショッピングアプリを最新版に更新し、確認してみてください。
期間限定お得なキャンペーン情報サービス開始にあたり、Amazon Haulでは期間限定のキャンペーンを実施しており、合計2000円以上の購入で20％オフ、3000円以上の購入で30％オフが適用されます。こちらのキャンペーンの終了日時は、公式Webサイトで見つけることができませんでした。
