「彼は学ぶ意欲に満ち溢れ、批判にもオープンだ」フライブルク鈴木唯人が待望の一発。クラブSDも期待「自分の道を切り開くだろう」
待望の瞬間が訪れた。
今季に鈴木唯人が加入したドイツのフライブルクは現地10月22日、ヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第３節でオランダのユトレヒトとホームで対戦。２−０で勝利しした。
鈴木はこの試合に先発すると、スコアレスで迎えた20分に、移籍後初ゴールをマークする。ドイツメディア『fussballdaten』は「先制点は教科書通りの攻撃から生まれた」と報じる。
「グリフォからの鋭い深いパスを受けたキャプテンのギュンターが左サイドを駆け上がり、巧みにバックエリアへボールを送ると、鈴木が確実に仕留めた」
同メディアによると、スポーツディレクターを務めるヨッヘン・ザイアーは「ユイトにとって素晴らしいことだ」と喜び、さらなる活躍に期待を寄せた。
「ブンデスリーガへの適応は容易ではなかった。彼は学ぶ意欲に満ち溢れ、耳を傾け、吸収し、批判にもオープンだ。きっと自分の道を切り開いていくだろう」
鈴木は試合後にインスタグラムを更新。得点後に歓喜する自身の写真を添え、「Thank you for warm support！Step by Step」と綴る。この投稿には、アシストしたギュンターやグリフォらチームメイトが炎の絵文字などで反応した。
なお、試合では45分にグリフォの鮮やかなFK弾が生まれ、後半も相手の反撃をシャットアウト。完封勝利を収めたフライブルクは、公式戦の無敗記録を８試合に伸ばした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木唯人が絶妙ダイレクトシュートで移籍後初ゴール
