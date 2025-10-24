歌手の加藤登紀子が２４日、大阪市内で恒例の「加藤登紀子 ほろ酔いコンサート２０２５ 感謝祭６０ｔｈ」（１２月２７日、大阪・新歌舞伎座ほか）の取材会を行った。

２９日に発売する６０周年企画アルバム第２弾「明日への讃歌」を引っさげてのツアーで、さらに大阪でのコンサート当日が８１歳の誕生日とあって、加藤は「少しスペシャルになりますね。８１歳の今年は１年間、１８歳になりすましましたけど、次は２８歳になろう」と、笑顔を見せた。

加藤自身がステージで飲酒しつつ、観客にも酒が振る舞われる名物コンサート。日常生活でも８２歳を間近にして酒量は衰えず、晩酌も欠かさず、持病や検査の数値も何の問題もないという。加藤は「女一人でご飯食べるのに、お酒なしはあり得ないでしょ」と豪快に笑い、「全然元気！ずっと飲んできたから、『大丈夫？』ってみんな言うんだけど、ほどよい量をちゃんとコンスタントに飲んでいるというのはすごく健康にいいんですよ」と、胸を張った。

本番に向けて「私のコンサートに来たら１０年は長生きしますよ」と冗談めかして呼びかけた加藤。「頑固に、幸せに生きるってことを追求したいですよね。素晴らしく、楽しく生きる、ちゃんと愛する。それに一生懸命になれるような生き方を守りたい」と、歌に込めたメッセージを明かしていた。