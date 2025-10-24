山田優の実弟で声優の山田親之條（29）が、23日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（木曜午後10時）に出演。姉の子どもを育てていることを明かした。

親之條は自宅で母親と2人で暮らしているといい、平日はほぼ毎日姉の優の家で寝泊まりし、子どもたちの送り迎えなどをこなし“第2のパパ”として4児の母である姉・優を支えているという。

親之條は「子ども風呂に入れて、ご飯食べさせて8時に各々ベッドに連れてって、寝かせて一旦うちに帰ります。お風呂入ります。お風呂は姉ちゃん家で入らないようにしてます。風呂まで入ると姉ちゃん家にずっといることになるんで。で、姉ちゃん家で寝て、朝6時半に起きます。これを月〜金まで。食器をみんなが寝た後に洗ったりとか、飲み物の補充とか、これが今2年くらい続いています」と語った。

姉の優が「うちも本当に助かるんです。寝かしつけに1人を担当してくれるから」と話すと、親之條は「姉ちゃんたちで全員見られないじゃないですか。なので担当がいるので」。

櫻井翔が「自分の時間はどのタイミングなんですか」と質問すると、親之條は「お家に帰って、11時とか12時くらいまでお風呂入って本読んだりとか」と自分の時間の過ごし方を明かすと、優は「ゲームじゃん」と指摘。親之條は「最近はゲームしてる」と語った。

パンサー向井慧は「それくらいやらせてあげてくださいよ」とつっこみ、有吉も「修業なんですか」と笑った。