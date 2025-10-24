気合いが声にも溢れたか。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月23日の第2試合で渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が東3局、各選手のよるガチンコの叩き合いを制したアガリの際、いつもより数倍のボリュームで「ロン！」「1万2000！」と発声したことに、ファンが沸く場面があった。

【映像】いつもの何倍？多井の特大発声「ロン！」「1万2000！」

「最速最強」「麻雀星人」など、麻雀が強いことを表現する中でも、最上級の言葉を用いられている多井。これまで数多くの個人タイトルを獲得。Mリーグでも2022-23シーズンに悲願の初優勝を果たした。しかしその後はレギュラーシーズンこそ突破するものの、2年連続でセミファイナルシリーズで敗退。多井個人も昨シーズンは自身ワーストとなる▲262.8と沈んだ。

チームとして、個人として巻き返しを誓うところだが、試合前までの6試合ではトップ2回・2着2回・ラス2回とまずまずの成績。するとこの試合、前半の勝負どころでは「10月の男」と呼ばれる力強さを、打点でも声でも見せた。

2万300点持ちのラス目ながら親番で迎えた東3局。配牌にはダブ東の対子、1筒対子、赤を含んだ5筒の対子があり、マンズの両面ターツも1つと、まずまずの内容。1巡目から東、1筒と立て続けにポンをして前進した。さらには三・四万と持つところから二万をチー。あっという間にペン3索のテンパイにたどり着いた。

しかし対戦相手からしても、あまりに捨て牌の情報が少ないために、撤退しようにもできない状況。むしろ手材料が揃っている者は、多井のアガリをつぶすべく前進してきた。BEAST X・鈴木大介（連盟）がプレッシャーをかけるように6・9索でリーチ。さらにドラ3枚を抱えていた赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）も鳴きを駆使して前に出ると、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）も七対子・南単騎でリーチ。しびれる叩き合いへと発展した。

バチバチのぶつかり合いを制したのは多井だった。苦しい中、3索が渋川からこぼれた途端「ロン！」と大きな発声。多井といえば、普段は低く小さな声で「ロン…」などと発声するのがお決まりだが、誰も引かない状況の熱さを察してか、普段の何倍ものボリューに。続いて親の満貫分の点数申告も「1万2000！」と、会場に響き渡るような大きさだった。

Mリーグ初年度から多井の様子を追いかけてきたファンも多いだけに、この違いについて「いい発声！」「声が明るかったな」「発声が大きい」「熱いめくり合いだった」「たかちゃん珍しい」という反響が寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

