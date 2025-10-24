【感動の野菜レシピ】甘みと辛味とうま味をたっぷり吸って最高！ 「大根のコチュジャン煮」
スーパーやコンビニ、専門店等で実際に販売している数多くのお弁当・お惣菜・サラダ・パン等の中から、食の専門家で構成された審査員が優れた商品を表彰する「お弁当・お惣菜大賞」（お惣菜アワード）をご存知ですか？
そのコンテストで5期連続入賞（うち最優秀賞1回、優秀賞1回）経験を誇るのが、青果店の2代目であるアキオさん。
「え、こんな組み合わせ!?」と驚いてしまうものや「これは絶対間違いないでしょ！」と想像がつくものまで、家庭でも無理なくおいしく作れる工夫を凝らしたアキオさんのレシピをご紹介します。
■うま味の深淵を導く 大根のコチュジャン煮
大根を煮る前にフライパンで表面をこんがりと焼くと、細胞膜が一部壊れ、味がしみ込みやすくなり、風味もアップして深みのある煮つけに。豚肉の甘みとコチュジャンの辛みとうま味をたっぷり含んだ大根が最高！
材料（2人分）
大根……1/4本（250g） 3cm厚さに切り、裏表に切り目を入れる
豚ばら肉……60g ※塩少々をふる。豚こま肉でもOK
ごま油……適量
酒……大さじ1
水……30ml
A 合わせ調味料（すべて混ぜ合わせておく）
・コチュジャン……大さじ1/2強
・はちみつ……大さじ1
・みりん……大さじ1/2
・醬油……小さじ2
・ケチャップ……大さじ1
・おろしにんにく……小さじ1/2
・鶏がらスープの素……小さじ1/4
青ねぎ（お好みで）……適量 小口切り
ごま（お好みで）………適量
下準備
輪切りにした大根の表と裏に、それぞれ縦、横に切り目を入れます。
作り方
1 耐熱容器に大根、水大さじ1（分量外）を入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で6〜8分加熱する。
2 フライパンにごま油を入れて熱し、1を並べ、両面に焼き色がつくまで焼き、端に寄せる。豚肉を加えて炒める。
※焼き色の目安はこんな感じ。こんがり焼いちゃってOKです。
3 酒、水をひと煮立ちさせたらAを加え、フタをして弱めの中火で9〜12分煮る。器に盛り、お好みで青ねぎ、ごまをふる。
■焼いて煮るとうま味が爆発します
うまだれは大根の上から。しっかりしみ込ませるように。
※1歳未満の乳児にはちみつを与えないようにしてください。
■レシピを参考にするときは
・醤油は濃口醤油、鶏がらスープの素は顆粒タイプを使っています。
・調味料はメーカーによって塩分量が違うので、味つけの塩を少なめにするなどの調整をしてください。
・材料の分量は目安です。多少前後しても大丈夫です。
・特に記載のない場合、火加減は中火です。
・調理時間の分数は目安です。指定通りに加熱しても食材に火が通っていない場合は様子を見ながら加熱してください。
・電子レンジは、特に記載がない場合600Wを基準にしています。ただし、メーカーや機種によって違いがあるので、加熱時間は様子を見ながら加減してください。また、加熱する際は、電子レンジに付属の説明書に従って、耐熱の容器やボウルを使用してください。
著＝アキオ／『食べたい！が加速する お惣菜アワード5期連続受賞シェフが教える感動の野菜レシピ』