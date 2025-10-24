メッシがインテル・マイアミとの契約延長!! MLSコミッショナーも喜び「ワクワクしている」
インテル・マイアミは23日、FWリオネル・メッシと2028年までの契約延長で合意したことを発表した。
メッシは2022-23シーズンをもってパリSGを退団し、アメリカのI・マイアミに加入。1年目でクラブ史上初タイトルとなるリーグカップ優勝に貢献した。今季のメジャー・リーグ・サッカー(MLS)では28試合29得点19アシストを記録し、得点王とアシスト王の個人2冠に輝いた。
契約延長に際してメッシは「ここにとどまり、プロジェクトを続けられることが本当に嬉しい」とコメントした。また、MLSコミッショナーのドン・ガーバー氏はリーグを通じて「マイアミに残ってキャリアを続けることを選択してくれてワクワクしている」と喜びを示している。
