エプソン販売株式会社は、A3プリントが可能な家庭用インクジェットプリンター「カラリオEP-988A3」を11月20日（木）に発売する。直販価格は4万3,340円。

2015年発売の「EP-978A3」の流れを汲む製品。比較的コンパクトな筐体にA3サイズのプリントを搭載した。A4サイズのスキャナーも備えている。

今回からA3、B4といった大きな原稿を2つ折りにして、2回に分けて1枚にコピーする機能が追加された。学習教材に多いB判や資料作成などのテレワーク業務に対応するという。

他のカラリオやエコタンクモデルが採用する「らくらくモード」も搭載。よく使う機能を3つまでホーム画面に登録できる。

プリント機構やスキャナーは「EP-978A3」を踏襲。6色染料インクカートリッジの「クジラ」を使用する。手差しでの給紙も可能で、最大0.6mmまでの厚さに対応。

インク：6色、染料、独立型インク 最大用紙サイズ：A3 厚さ：最大0.6mm（手差し） 印刷速度（標準）：約61秒（A4写真用紙＜光沢＞） インターフェイス：USB×2（PC接続用×1、外部記憶機器接続用×1）、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac 外形寸法：479×356×148mm（収納時）、479×668×295（使用時） 質量：約8.5kg（本体のみ）