¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛACIDMAN¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥óÄ¾Á°¤Ë¸ì¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ã¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×
ACIDMAN¤¬10·î26Æü(Æü)¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡É¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï2007Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡Ègreen chord¡É¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡£°Ê¹ß¡¢²ó¿ô¤ò½Å¤Í¡¢Á°²ó¸ø±é¤Ï¥Ä¥¢¡¼¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¦«¡É¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥óÈ¯É½Åö»þ¡¢ÂçÌÚ¿É×(Vo, G)¤ÏBARKS¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤Ï2021Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«ÉðÆ»´Û¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤´ë²è¤À¤ÈÅö½é¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¡È¤³¤ì¤¾ACIDMAN¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½°ÕµÁ¿¼¤¤¡£
¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤ÏÇ¯°ì²ó¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¶áÊÕ¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤À¡£¡È»öÁ°¤Ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡É ¡ÈËèÇ¯¤Û¤ÜÆ±¤¸¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¹Ô¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢±é·à¤äÅÁÅý·ÝÇ½¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¸ø±é¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤è¤ê°ì´Ó¤·¤Æ¹´¤Ã¤Æ¤¤¿±ÇÁü±é½Ð¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤Î¿¿¹üÄº¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤Î¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤ò´§¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢º£²ó½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÌÚÛ©¤¯¡ÖRoad to ÉðÆ»´Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬ÉðÆ»´Û¸ø±é¡×¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤À¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤ÎÍ½´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÌÚ¿É×¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¿Ö¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¢£ÉñÂæ¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤âµÒÀÊ¤Ç´Ñ¤Æ¤Æ¤â
¢£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ï¶õµ¤¤¬°ã¤¦
¨¡¨¡3·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãThis is ACIDMAN 2025¡ä¤¬¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë10·î26Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î´¶¿¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤È¤¤¤¦±éÌÜ¤ÏÆ±¤¸¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¤ä¤ë¤ÈËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£2021Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¡¢ËèÇ¯¤Û¤É¤ó¤È¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤Ï¡¢¡È»öÁ°¤Ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡É ¡ÈËèÇ¯¤Û¤ÜÆ±¤¸¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢±é·à¤äÅÁÅý·ÝÇ½¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¸ø±é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡£º£²ó¤Ï½é¤Î¥Ä¥¢¡¼·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡©
ÂçÌÚ¡§Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò¤Þ¤ï¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÊ¡¹¤È¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÊªÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤ÎÁª¶Ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¤¢¤ë¶Ê¤ÈÄê¤á¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¶Ê¤¿¤Á¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡ÈËèÇ¯¤Û¤ÜÆ±¤¸¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ñ¾ì¤ÇËè²ó°ã¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇËè²ó¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤ÏË»¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÌÚ¡§ÄÌ¾ï¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¾ÈÌÀ¤Î»Å¹þ¤ß¤È¤«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È¤Æ¤âÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Ëè²ñ¾ìÁ´Éô°ã¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤¤¤Î¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¡¢¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¤Ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¶Êºî¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Î¥ê¥Ï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¨¡¨¡³ÆÃÏ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¶Ê¤òÊç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»î¤ß¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤¬µó¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£
ÂçÌÚ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤â°Õ³°¤Ê¶Ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡2021Ç¯¤«¤é¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤Î²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤ÏºÇ½é¡¢¼Â¸³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯Æ±¤¸±éÌÜ¤Ç¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â»öÁ°¤ËÈ¯É½¤ò¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â±é·à¤ä±Ç²è¤È¤«¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤¢¤¨¤Æ´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢²»³Ú¤Ç¤â¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬ºÇ½é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò4Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÆ°°÷¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£²ó¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤í¤½¤íÉðÆ»´Û¤ò¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éº£Ç¯¤¬¡¢Á°²ó¤ÎÉðÆ»´Û¤«¤é7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤È¤¤¤¦±ïµ¯¤Î¤¤¤¤¿ô»ú¤Ç¡Ä¡Ä¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤Ê¤éÎáÏÂ7Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Æ¤â±ïµ¯¤Î¤¤¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉðÆ»´Û¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤í¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁ´¹ñ¤ò¤Þ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÆÃÏ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Á¤é¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤·¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÇ¯Îð¤â´Þ¤á¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Á´Á³¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£¿·³ã¤È¤«²¬»³¤È¤«¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¾²¤¬È´¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÍ¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤·¡¢¶½Ê³¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿²»³Ú¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿´¤Î±ü¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢µÒÀÊ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤«¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤«¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ô¥å¥¢¤Ê»×¤¤¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´¶³Ð¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£
¨¡¨¡³ÆÃÏ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¶Ê¤Ç¡¢°Õ³°¤Ê¶Ê¤È¤«´ò¤·¤«¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡£Á´Á³Í½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ïºî¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¶Ê¤Ë¤â°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¼ê±þ¤¨¤«¤é¡¢¡È¤³¤Î¶Ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥é¥¤¥Ö¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤¢¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àá¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬°Õ³°¤È1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿·À¤³¦¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡Ö¥«¥¿¥¹¥È¥í¥Õ¡×¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¶Ê¤ò¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£º£¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢ºÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¡§¤É¤ó¤ÊÁª¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡²þ¤á¤Æ¡¢10·î26Æü¤Ë7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ï¥Ð¥ó¥ÉACIDMAN¤ä¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§Ì¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÍèÆü¸ø±é¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤¬²¿½½Ç¯¤â¤Î´Ö¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿Ê¸²½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÏÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÉðÆ»¤ò¤ä¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë²»³Ú¤ÎÅÂÆ²¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¨¡¨¡¤¿¤·¤«¤Ë¡£
ÂçÌÚ¡§¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤â¡¢ÉðÆ»´Û¤ÏÊÌ¤â¤Î¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶õµ¤¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÕÌ£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Ë¡Î´»ûÌ´ÅÂ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦È¬³Ñ·Á¤Î·úÃÛ¤Ç¤¹¤·¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶³Ð¤â¤ä¤Ï¤ê°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÌÚ¡§¤Ï¤¤¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤âÁ´Á³°ã¤¦¤·¡¢µÒÀÊ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤Þ¤Ç6ÅÙ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤³¤ì¤¬¡¢ËÍ¤Ï²áµî6²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¤³¤È¤ò¤Û¤È¤ó¤É³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÉðÆ»´Û¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÎäÀÅ¤Ë¤ä¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µæ¶Ë¤Î½¸Ãæ¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆâÍÆ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£²ó¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éYouTube¤Ç²áµî¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é±ÇÁü¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢±Ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¿¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ²±¤òËº¤ì¤Á¤ã¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ë¹½¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤¹¤´¤¯¡¢¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë
¢£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ÎÎÞ¤À¤Ê¤Ã¤Æ
¨¡¨¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÌó2»þ´Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÌÚ¡§²ñ¾ìÆþ¤ê¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÉðÆ»´Û¤ËÃå¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¤â¤¤¤Ä¤â¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤È¤«³Ú²°¤Î´¶¤¸¤È¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡ÉôÊ¬Åª¤Ë¤â¡©
ÂçÌÚ¡§2013Ç¯¤Î¡ãLIVE TOUR ¡È¿·À¤³¦¡É in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä¤Î¤È¤¤«¤Ê¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿·À¤³¦¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ì¤¤À¤Ë¸¶°ø¤Î¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÄ¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¡ÖFREE SATR¡×¥¤¥ó¥È¥í¤Î¡È¢ö¥¿¥¿¥¿¥¿¥¿¥¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥®¥¿¡¼¤Î¥ë¡¼¥×¤¬¥®¥¿¡¼¥¢¥ó¥×¤«¤éÌÄ¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ËâÊª¤¬½»¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÌÚ¡§¤Ç¡¢±éÁÕ¤ò»ß¤á¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¡È¿·À¤³¦¡É¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ï¡¢À¤³¦¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ãÀ¤³¦¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦°ì²ó¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢²ñ¾ì¤¬¥¦¥ï¡¼¤Ã¤ÈÍ¯¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢¤è¤¯¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢½é¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øgreen chord¡Ù(2007Ç¯)¥Ä¥¢¡¼»þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÉðÆ»´Û¤Î¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡©
ÂçÌÚ¡§¤½¤ì¤âÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎYouTube¤ÇºÇ½é¤À¤±´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ãÏÂ´¶¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¡¢±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ð¥ó¥É¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤³¤È¤òÀÎ¤«¤é¤ä¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ±ÇÁü¤Ç´Ñ¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Ä¡¢Î©¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤«ÉðÆ»´Û¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤ä¤ì¤ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤èÎ©¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¡¢Ì´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÍè¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·Îº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ÀäÂÐ¤â¤¦°ì²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¸Â¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÂçÌÚ¤µ¤ó¤¬ÎÞ¤ò¸«¤»¤ë½Ö´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¤Õ¤¤¤Ë°î¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
ÂçÌÚ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÉðÆ»´Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âº£¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´¶¶Ë¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤â¤Á¤í¤óËÍ¼«¿È´¶¾ðË¤«¤Ê¿Í´Ö¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯´¶Æ°¤¹¤ë¤·¡¢¤è¤¯µã¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆü¾ï¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÐ¤ò½Å¤Í¤ÆÎÞÁ£¤Ï´Ë¤ó¤Ç¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÎÞ¤Ê¤ó¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¿ÍÁ°¤ÇÎ®¤¹¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢Èá¤·¤¤¤«¤éµã¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢´î¤Ó¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤¹¤´¤¯¡¢¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ÎÎÞ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯±£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÍý¤Ê¤È¤¤ÏÌµÍý¤Ç¡£¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢º£²ó¤ÏËÜÅö¤Ëµã¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÌÚ¡§¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥Í¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÞ¤òÎ®¤¹¤È¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÂÎÎÏ¤ò»È¤¦¤«¤é¡¢¼¡¤Î¶Ê¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£À¼¤È¤«¹¢¤È¤«É¡¤È¤«¤¬ÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤´¤¯²Î¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤ÎÉðÆ»´Û¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£
¨¡¨¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÍýÀ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÌÚ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢´ÑµÒ¤âÆ±¤¸´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¤Î¶õµ¤¤â´¶¾ðÅª¤ÊÌ©ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
ÂçÌÚ¡§ËÜÅö¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡£ÁÛ¤¤¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ã¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê½Ö´Ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢YouTube¤ËÌµÎÁ¸ø³«¤·¤¿²áµî6²ó¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó±ÇÁü¤ò¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ACIDMAN¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡¢3¿Í¤¬ÉÁ¤¯¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤ÎÇÛÎó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î3¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÌÚ¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Âç¤¤«¤í¤¦¤¬¾®¤µ¤«¤í¤¦¤¬¡¢3¿Í¤Îµ÷Î¥¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤È²»¤ÎÄ°¤³¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î²»¤Ã¤ÆÂ¸µ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤«¤é¤Î²»¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥é¥à¤È¤«¥Ù¡¼¥¹¥¢¥ó¥×¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ÎÀ¸²»¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥´¶¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¶¹¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ÷Î¥¤ò¹¤²¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢7Ç¯Á°¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¼ê¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¼ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û±ü¤Ë°ì¸ç¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÇÛÎó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÂçÌÚ¤µ¤ó¡¢²¼¼ê¤Ëº´Æ£¤µ¤ó¡¢¾å¼ê¤Ë°ì¸ç¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¸½ºß·Á¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÌÚ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤ÄÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤â¡£
¨¡¨¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤·¤¿¸½ºß¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡©
ÂçÌÚ¡§¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡ÖÂçÌÚ¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¿¿¤óÃæ¤Ç²Î¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡Ä¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤Ç¤â¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥È¥ê¥ª¥Ð¥ó¥É¤ÎÇÛÎó¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°¤ÎACIDMAN¤Î·Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÌÚ¡§¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¿¤À¡¢4¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î°ÌÃÖ¤¬È´¤±¤¿¤À¤±¤Î·Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¥È¥ê¥ª¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Î·Á¤¬¿·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àµ²ò¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢º£¤Î·Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð°ÊÁ°¤Î·Á¤À¤È¡¢ËÍ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥Ù¡¼¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬±ó¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬º£¤Î·Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±¦¤«¤é¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ¸²»¡¢º¸¤«¤é¥É¥é¥à¤ÎÀ¸²»¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯Ä°¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â4¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£
¨¡¨¡Íý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂçÌÚ¡§¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¥È¥ê¥ª¥Ð¥ó¥É¤Î¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¥®¥¿¡¼¤Î°ÌÃÖ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤«¤é´Ñ¤ë·Ê¿§¤â°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£³Ú¤·¤ß¤À¡£¤Þ¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¤Ê¤¼ËÍ¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¢£¤½¤ì¤¬±Ê±ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£¤½¤³¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë
¨¡¨¡¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤ËÀ©ºî¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤«¤é¿ôÆü¸å¤Î10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À©ºî¤Î´¶¿¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§½çÄ´¤Ç¤·¤¿¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ®ÎÌ¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Áá¤¯½Ð¤·¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡£ºòÆüÏ¿¤Ã¤¿¶Ê¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¯½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¤Ê¤ÉÂç·¿¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ¤â´ö¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤½¤â¤½¤âËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò²þ¤á¤Æ¤â¤¦°ì²óÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²Î»ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤Î´¶¤¸¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¤â¤Î¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤ê¶¯¤¯ÆÏ¤±¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤ê¤Î²»³Ú¤È¤«¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î²»³Ú¤ò¤ä¤ëÍýÍ³¤«¤é°ìÈÖ±ó¤¤¥Ð¥ó¥É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡¢ ACIDMAN¤Ï¡£¥Ð¥ó¥É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÀº¿ÀÀ¤äÅ¯³Ø¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤³¤Þ¤Çºï¤®Íî¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Û¤ÉÉáÊ×Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂçÌÚ¡§¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¡¢¤Ê¤¼»à¤Ì¤Î¤«¡£¿Í¤Ï¤Ê¤¼Áè¤¤¹ç¤¦¤Î¤«¡£±§Ãè¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹¤¤¤Î¤«¡£±§Ãè¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Ê¤¼ËÍ¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±Ê±ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤ÏË°¤¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤Ö¤ó²¿ÀéÇ¯¸å¤â¡¢¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤À¸Ì¿ÂÎ¤âÇº¤ßÂ³¤±¤ëµæ¶Ë¤ÎÌä¤¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¨¡¨¡Ç¯Îð¤ä·Ð¸³ÃÍ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡¢¤è¤êÄÉµá¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
ÂçÌÚ¡§Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ÄÉµá¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÎ¼±¤òÆÀ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤éÀïÁè¤âµ¯¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢ÀïÁè¤¬µ¯¤¤Á¤ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¨¡¨¡Å¯³Ø¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÌÚ¡§ËÍ¤âÈ¿Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¤±¤É¡¢¤â¤·´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¹³¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¸Ä¤¬½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÉÝ¤µ¤¬¡Ä¡Ä¤½¤ì¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Íý²ò¤Ï¤Ç¤¤ë¡£»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¥±¥ó¥«¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê²ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ»¦¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê»Ä¹ó¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤è¤¯¡È»Ò¤É¤â¤Ï»Ä¹ó¡É¤À¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢ÀäÂÐ°ã¤¦¡£¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡£¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Ç¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÇ¿¤äÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Éé¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î²ô¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·ë²Ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£¤Î¤ÏÀïÁè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±§Ãè¤ÎÏÃ¤È¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÏÃ¤È¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡²»³Ú²È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨Êý¤äÊª»ö¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ä¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤¬¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ä¥í¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢²Ê³Ø¼Ô¤È¤«¤Î¤Û¤¦¤ËÆ´¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤¬Ãå¤Æ¤¿³×¥¸¥ã¥ó¤ò¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¤¬Éü¹ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÍî»¥¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤Î½ñÊª¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÏÉ¬¤ºÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤À²Ê³Ø¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¸¶»ÒÇúÃÆ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê´í¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å¼ê¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ´¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¿Í¤Î»×ÁÛ¤È¤«¡£±§Ãè¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Î»×ÁÛ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÀ¤³¦¤òÐíâ×¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Åú¤¨¤¬Å¯³ØÅª¤ÇÁá¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ÂçÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò²»³Ú¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÂçÌÚ¡§¤½¤ì¤¬µæ¶Ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤¬É½¸½¤¹¤ë°Ê¾å¡¢²»³Ú¤ò»È¤¦°Ê¾å¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡²¿¤«¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ¤Ç½é¤á¤ÆACIDMAN¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÌÚ¡§ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÏËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ëÅª¤ËÇÈÄ¹¤Î¹ç¤¦¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤½¤Î¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤ä¤í¤¦¤ÈËÍ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ËÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÏËèÆü¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Ï¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤È»à¤Ì¤³¤È¤È¡¢±§Ãè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÆü¡¹¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÉô¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤¬¾¯¤·Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢¡È¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡É¤È¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÂçÌÚ¡§¤¤Ã¤È²¿ÀéÇ¯¸å¡¢²¿ËüÇ¯¸å¡¢¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÃÎÅªÀ¸Ì¿ÂÎ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó1¹Ô¤¯¤é¤¤¤Ç½ñ¤«¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¿¼·¡¤ê¸¦µæ¤·¤¿¿Í¤¬½ñÊª¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¹Ô¤Ç½ñ¤«¤ì¤ë¤À¤±¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬Æü¡¹±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¡¢ÀïÁè¤ò¤·¤Æ¡¢µã¤¶¸¤Ã¤¿Ìë¤â¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿Ìë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¿¤Ã¤¿1¹Ô¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë±¦±ýº¸±ý¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤â¡¢±§Ãè¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¹Ô¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢Äü¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âç¤¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¨¡¨¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ô¤ËÆü¡¹¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡£
ÂçÌÚ¡§º£¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤Ï¤º¡£»Ä¤¹¤³¤È¤È¤«¡¢»Ä¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢²¿¤«¤ò¹ï¤à¤³¤È¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤³¤Î½Ö´Ö¤ËËÍ¤¿¤Á¤¬¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢Á´°÷¤¬¼çÌò¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢ÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤ë¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ ACIDMAN¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤è¤ê¤â°ìÊâ°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌ£¤ï¤¤¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýµÈ±©¤µ¤ª¤ê
»£±Æ¡ýTOYO
¢£¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡É¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
10·î26Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
open16:30 / start17:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
AÀÊ¡§8,500±ß
³Ø³ä(¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ)¡§5,000±ß ¢¨¹â¹»À¸°Ê²¼ÂÐ¾Ý
¾ÜºÙ¡§http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/
¡ÊÌä¡ËSOGO TOKYO 03-3405-9999
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/kougakuWE
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡Û
TYCT-69356 / ¡ï7,040(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD only)¡Û
TYCT-60252 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
¢¨»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ× ÄÌ¾ïÈ× Æ±ÆâÍÆ
01 ¸÷³Ø (introduction)
02 ¥¢¥¹¥È¥í¥µ¥¤¥È¡¡
03 go away ¡¡
04 µ±¤±¤ë¤â¤Î
05 sonet
06 Çò¤È¹õ
07 feel every love ¢¨9/12Àè¹ÔÇÛ¿®
08 1/f (interlude) ¡¡
09 ÀÄ¤¤É÷¡¡
10 Î¶¡¡
11 ·Ö¸÷¡¡
12 ¸÷¤ÎÌë¡¡
13 ¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡¡
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Øscene of ¸÷³Ø¡Ù
¡¦¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×Music Video
¡¦¡ÖÇò¤È¹õ¡×Music Video
¡¦¡Ösonet¡×Music Video
¡¦Documentary2023-2025
¢£¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
¡ÚCD only¡ÛTYCT-60253 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¡¡¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨Á´13¶Ê¼ýÏ¿
01 ELLEGARDEN ¡Ö¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡×
02 ¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼ ¡Öworld symphony¡×
03 Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é ¡Öto live feat LEO (ALI)¡×
04 the band apart ¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
05 ¤¸¤ó ¡ÖRebirth¡×
06 jon-YAKITORY ¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î (Remix)¡×
07 downy ¡ÖÉ÷¡¢ºã¤æ¤ë¡×
08 10-FEET ¡ÖÀÖÜô¡×
09 SOIL&¡ÈPIMP¡ÉSESSIONS ¡Öat¡×
10 yama ¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×
11 THE ORAL CIGARETTES ¡Ömigration10⁶⁴¡×
12 BRAHMAN ¡ÖSILENCE¡×
13 Dragon Ash ¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×
¢£¡Øfeel every love¡Ù²Î¾§Æ°²èÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¢§±þÊçÊýË¡
¡Ê1¡Ë. ¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¸÷³Ø¡×¤è¤ê¡¢¡Öfeel every love¡×¤Î¥é¥¹¥µ¥Ó(02:45º¢¡Á 60ÉÃ°ÊÆâ)¤ò²Î¾§¤·¤¿Æ°²è¤ò»£±Æ¡£
¢¨»£±Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æ°²è¤Ï60ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²Î¾§¤ÎºÝ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://acidman.lnk.to/feeleverylove_cpWE
¡Ê2¡Ë. ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ACIDMAN¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¦±é¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëSNS¤Ø¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¦ÂÐ¾ÝSNS¡§X, Instagram¥ê¡¼¥ë, TikTok, YouTube Shorts
¢¨Instagram, TikTok, YouTube Shorts¤Ë¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢¡Öfeel every love (¥µ¥Óver.)¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Öfeel every love¡×(02:45º¢¡Á60ÉÃ°ÊÆâ)¤Î¸ø¼°²»¸»¤ÎÉ³ÉÕ¤±¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë. ±þÊçµ¬Ìó¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆþÎÏ¤·Á÷¿®¡£
¢§Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯11·î9Æü(Æü)23:59 ¤Þ¤Ç
¢§¿³ºº¤ÎÎ®¤ìµÚ¤Ó¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
SNS¤Ç¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë1¼¡¿³ºº¤È¡¢ÂÐÌÌ¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÌÌ¤Ë¤è¤ëºÇ½ª¿³ºº¤Î2ÃÊ³¬¤ÇÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Á11·î9Æü(Æü)¡§1¼¡¿³ºº±þÊç´ü´Ö(Æ°²èÅê¹Æ)
11·îÃæ½Ü¡§1¼¡¿³ºº·ë²Ì¤Î¤´Ï¢Íí¡¡
11·î22Æü(ÅÚ)¡§ºÇ½ª¿³ºº(ÂÐÌÌ@ÅÔÆâË¿½ê or zoom ¿³ºº)
12·î¾å½Ü¡§ºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì¤Î¤´Ï¢Íí
12·î07Æü(Æü)¡§¡ÖACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡× ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡õËÜÈÖ(Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¸ø±é)
12·î20Æü(ÅÚ)¡§¡ÖACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡× ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡õËÜÈÖ(Åìµþ¡¦Zepp Haneda¸ø±é)
¢¨¿³ºº²áÄø¡¢¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Î³Æ²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÈñÅù¤ÏÁ´¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-22/
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡Ù¡õ¡ØACIDMAN Tribute Works¡ÙÆ±»þÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦±ã¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
open18:30 / start19:00
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê(²ñ¾ì¤Ï¤´ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹)
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
½Ð±é¡§ÂçÌÚ¿É×(ACIDMAN)¡¢¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·(¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼)¡¢¹Ó°æ³Ù»Ë(the band apart)
¢¨ÎÁÍý¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤´Äó¶¡¤¢¤ê
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22/
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â)
open19:00 / start19:30
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹B1F CUTUP STUDIO
¢¨½¸¹ç¾ì½ê¡§1F³¬ÃÊÁ°
½Ð±é¡§ACIDMAN
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ø¸÷³Ø¡Ù
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-06/
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡ÙÁ´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡õÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡ä
12·î07Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
12·î20Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open16:00 / start17:00 / ¥é¥¤¥Ö½ªÎ» 18:30
ÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¥¹¥¿¡¼¥È 19:00 ¢¨Í½Äê
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ ¡ï6,500(ÀÇ¹þ)
³Ø³ä(1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ) ¡ï4,500(ÀÇ¹þ)
