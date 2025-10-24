秋に食べたいご褒美シュークリーム『焼き芋シュー』登場 ビアードパパで11月限定販売
シュークリーム専門店ビアードパパは11月1日より、『焼き芋シュー』を11月限定で販売する。
【写真】濃厚お芋クリームがずっしり！『焼き芋シュー』断面図
同商品は、同店自慢のサクサク食感のシュー生地の中に、ほくほくとした食感と上品な甘さが特徴のさつまいも「なると金時」を皮ごと使用し、特製カスタードを合わせた芋クリームを詰め込み、まるで焼き芋をそのまま食べているかのような濃厚な味わいが楽しめる。さらに、仕上げにシュー生地の表面を紫芋のパウダーであしらい、見た目も鮮やかに。秋に食べたいご褒美スイーツとなっている。
【写真】濃厚お芋クリームがずっしり！『焼き芋シュー』断面図
同商品は、同店自慢のサクサク食感のシュー生地の中に、ほくほくとした食感と上品な甘さが特徴のさつまいも「なると金時」を皮ごと使用し、特製カスタードを合わせた芋クリームを詰め込み、まるで焼き芋をそのまま食べているかのような濃厚な味わいが楽しめる。さらに、仕上げにシュー生地の表面を紫芋のパウダーであしらい、見た目も鮮やかに。秋に食べたいご褒美スイーツとなっている。