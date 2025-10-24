丸山桂里奈、夫・本並健治と付き合っていた頃の“アツアツ”2ショットを公開「いい写真」「素敵な夫婦ですね」 結婚5周年を迎え思いつづる「らしい夫婦を目指したい」
元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（42）が23日、自身のインスタグラムを更新。サッカー解説者・タレントの本並健治（61）と結婚5周年を迎え、付き合っていた頃の2ショットを披露した。
【写真】本並健治＆丸山桂里奈夫妻の付き合っていた頃の“アツアツ”2ショット
投稿では「夫婦になって5年。6年目突入〜」と報告し、「付き合って結婚してからも、ずっと楽しい日は変わらずでよく喧嘩もするけど 最近より大きな喧嘩になってしまいました」（原文ママ）と、夫婦の喧嘩事情を正直に告白。
何でも相談するタイプの丸山と、あまり相談しないタイプの本並のすれ違いや、互いの多忙な日々を理由に挙げて、「お互いに思いやりが欠けてた気はします」と話すも、「こうして喧嘩をしてお互いの意見をぶつけあって話し合う事が私たちのスタイルで、合っている気はします」とし、「ちゃんと話し合いが大事だなと感じてます」と気持ちをつづった。
「当たり前にありがとうて言えたり、相手がしたことに対して素直に感謝したり、でもやっぱりそれも行動以上に言葉で伝える事が大切なんだなて思います」（原文ママ）と、 “言葉にすること”の大切さを語り、「たくさん喧嘩してもやっぱり最後は仲良くなれるチームワークを持ってるのが私が思ういい夫婦」「これからも、自分らしくいれるようにそして本並さんらしくいれるように、らしい夫婦を目指したい」と初心を忘れない前向きな思いをつづった。
投稿には「付き合ってた時の写真」を4枚添え、「この時に戻れないけど でも、なんかいいなて思い載せました」（原文ママ）と“アツアツ”の当時を懐かしんだ。
ファンからは「素敵な夫婦ですね」「いい写真」「見守ります」「感謝の言葉、大切ですよね」「結婚5周年おめでとうございます」「ずっと仲良しで、楽しいhappy lifeを送っていってね」といった温かいコメントが並んでいる。
丸山は本並と2020年9月に結婚。23年2月に第1子女児を出産している。
