なにわ男子の長尾謙杜（23）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。現在の芸能事務所に入るきっかけとなったオーディションを振り返った。

この日番組で、3歳の時にスカウトされ、キッズモデルをしていたことを明かした長尾。フリーアナウンサーの神田愛花から「そこからどうやってアイドルになってくんですか？」と質問されると、長尾は「母親がそれこそ、今の事務所に応募して入りました」と告白。「入れて、やらせてみたかったんですかね」と振り返った。

そして「母親が応募して、“ちょっとやってみようかな”と思って行った」と当時の心境を告白。「僕大阪（出身）なので、大阪でオーディションなんですけど、ユニバに行く日と重なってしまって、オーディションを途中で抜けるっていう…」と打ち明けると、共演者からは「えーっ！」と驚きの声が上がった。

長尾は「“すみません、ユニバに行きたいんで帰らせてください”って言って途中で帰ったんですけど、またすぐ“来てください”って」と説明。「アンジャッシュ」児嶋一哉が「受かったってこと？」と確認すると、長尾は「受かりました。今思えば本当にふざけてるなって思うんですけど」と吐露。児嶋が「最後までいて落ちてる人もいるんだよ？」と笑いを交えて迫ると、長尾は「すみません、本当に。そこからは、頑張って今に至ります」と“反省”していた。