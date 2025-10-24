２３日、ホワイトハウスの東棟が解体される様子/Jacquelyn Martin/AP via CNN Newsource

（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領が推し進める宴会場の新設プロジェクトに伴い、ホワイトハウスの東棟が完全に解体された。現場からの写真や映像は、この計画が歴史的建造物にどれほど大きな影響を与えているかを物語る。

２３日午前に撮影された衛星画像には、ホワイトハウスの東棟が完全に解体された様子が映っている。伝統的に大統領夫人の執務室として使われてきた建物の跡地周辺には、がれきが山積みになっていた。

玄関ポーチがあった場所では掘削機ががれきを運び出していた。大統領公邸と東棟を結ぶ回廊もほぼ撤去され、公邸に隣接する最後の区画だけが残っている。

付近では東棟に入れ替わる宴会場の建設が既に始まっている。新しい建物の土台となる部分が掘削され、財務省前にはセメントミキサーが待機している。

ホワイトハウスのカロライン・レビット報道官は２３日の記者会見で、プロジェクトの規模が日を追うごとに大きくなっていることを認め、「このプロセスを信頼してほしい」と国民に訴えた。

レビット報道官は「計画が提示され、完成予想図ができるとすぐ、私からここで皆さんに共有するよう大統領が指示した。私はこの宴会場プロジェクトがどんなものになるのかを冒頭で説明した」と述べて透明性を強調。「どんな建設プロジェクトであれ、時間の経過とともに変化する。そうした変化については引き続き皆さんに知らせるが、このプロセスを信頼してほしい」と言い添えた。