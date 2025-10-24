骨抜きになっちゃうよ…。愛する男性をデレさせる「ハグ中の仕草」
好きな男性とハグをするとき、好きという気持ちや嬉しさをきちんと表現できていますか？ ハグ中の女性の言動に男性は敏感。そこで今回は、愛する男性をデレさせる「ハグ中の仕草」を紹介します。
｜「大好き」とつぶやく
いつもは恥ずかしくて言えない「大好き」という言葉をハグ中に口にしてみましょう。少し照れながら言うのがポイント。恥じらいながらも愛を囁く彼女に、男性はきっとキュンとなって「ハグだけじゃ物足りない！」と感じるはずです。
｜「幸せ」と耳元でささやく
ハグをされると、なんとも言えないくらい幸せな気分になるもの。そんな時はギュッと抱きしめられ時に、幸せいっぱいの表情で「幸せ」と男性の耳元でささやいてみましょう。自然につい本音が出ちゃったという感じで言うのがポイント。男性はあなたの幸せそうな表情と声にキュンとすること間違いなしです。
｜男性の胸に顔を埋める
ハグをされた時に、男性の胸に顔を埋めてみるのも一手。男性は自分が頼りにされていることを感じて、あなたへの愛情がグッと高まるでしょう。顔を埋めたまま「あなたと一緒だと落ち着く」とつぶやけば、男性はますますあなたを離したくなくなります。
｜強く抱きしめ返す
大好きな人に強く抱きしめられると嬉しいのは男性も同じ。力強くハグをされて嬉しいと思ったら、あなたからもギュッと強く抱きしめ返してください。男性は嬉しさのあまり、もっともっと優しくて激しいハグをしてくれるはずです。
ハグされて嬉しい気持ちを素直に仕草で伝えることができれば、愛する男性をデレデレ状態に誘えます。ぜひ今回紹介した仕草を上手に繰り出して、ますます関係を深めていきましょうね。
🌼そこ触っちゃうの！最愛の彼を驚かせる「ハグ中のボディタッチ」