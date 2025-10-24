“155cm46kg”人気インフルエンサーひよん「腸活意識」1日の食事公開「参考になる」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/10/24】人気インフルエンサーのひよんが10月22日、自身のInstagramを更新。腸活を意識した食事を公開し、反響が寄せられている。
◆ひよん、腸活意識の食事公開
ひよんは「最近のご飯事情」とコメントし「155cm46kg 腸活意識のリアルな1日の食事」とタイトルをつけ、「46.4kg」と表示されている体重計から始まる動画を公開。「朝食はフルーツヨーグルトボウル」と青汁の粉末をふりかけた8時の朝食、ランチミーティングでの野菜たっぷりのサラダボウルの外食、玄米・鮭と野菜の炒め物・長芋とオクラのねばねばサラダ・キャベツの味噌汁の夕食を披露し、キッチンで朝食と夕食を作る過程とそれぞれの食材のポイントも公開した。
◆ひよんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「真似したい」「管理が徹底されてる」「すごく参考になる」「美味しそう」などと反響が寄せられている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
