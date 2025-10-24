中山秀征の妻・白城あやか、行きつけ店での夫婦ショット公開「素敵」「おしゃれな過ごし方」の声
【モデルプレス＝2025/10/24】タレントの中山秀征の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが10月22日、自身のInstagramを更新。夫婦ショットを公開した。
【写真】中山秀征＆美人妻「おしゃれ」行きつけ店での2ショット
白城は「よく行くお蕎麦屋さんで秋季限定の牡蠣つけそば 美味しかったぁ〜 牡蠣たっぷりイイお出汁でした」と記し、そばの乗ったテーブルを挟んで座る中山との夫婦ショットを披露。「今年は一週間くらい紅葉が遅れているとか すご〜く気持ちイイお散歩でした」と紅葉をバックにした写真も公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵な夫婦」「仲良しで微笑ましい」「綺麗な奥様」「おしゃれな過ごし方」などと反響が寄せられている。
白城は1998年に中山と結婚。俳優の長男・中山翔貴、次男・脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中山秀征＆美人妻「おしゃれ」行きつけ店での2ショット
◆白城あやか、夫・中山秀征との2ショット公開
白城は「よく行くお蕎麦屋さんで秋季限定の牡蠣つけそば 美味しかったぁ〜 牡蠣たっぷりイイお出汁でした」と記し、そばの乗ったテーブルを挟んで座る中山との夫婦ショットを披露。「今年は一週間くらい紅葉が遅れているとか すご〜く気持ちイイお散歩でした」と紅葉をバックにした写真も公開した。
◆白城あやかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な夫婦」「仲良しで微笑ましい」「綺麗な奥様」「おしゃれな過ごし方」などと反響が寄せられている。
白城は1998年に中山と結婚。俳優の長男・中山翔貴、次男・脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】