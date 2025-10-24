青木裕子 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/24】フリーアナウンサーの青木裕子が10月23日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之への誕生日ケーキを公開し、反響を呼んでいる。

◆青木裕子、手作りの誕生日ケーキ披露


青木は「今年はちょっと早めに家族でのお祝いをしました。息子たちからは手作りケーキのプレゼント」と綴り、息子たちが作ったシャインマスカットが飾られた手作りケーキの写真を投稿。また、トッピングする息子たちの真剣な後ろ姿も披露している。

◆青木裕子の投稿に反響


この投稿に「素敵な御夫婦」「幸せな毎日ですね」「ケーキ美味しそう」「パパの文字が可愛い」「愛情たっぷり」とコメントが寄せられている。

青木は、矢部と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）

