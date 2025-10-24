青木裕子、夫・ナイナイ矢部への息子2人手作りの誕生日ケーキ公開「パパの文字が可愛い」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2025/10/24】フリーアナウンサーの青木裕子が10月23日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之への誕生日ケーキを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】42歳ナイナイ矢部の妻「パパの文字が可愛い」話題の手作りケーキ
青木は「今年はちょっと早めに家族でのお祝いをしました。息子たちからは手作りケーキのプレゼント」と綴り、息子たちが作ったシャインマスカットが飾られた手作りケーキの写真を投稿。また、トッピングする息子たちの真剣な後ろ姿も披露している。
この投稿に「素敵な御夫婦」「幸せな毎日ですね」「ケーキ美味しそう」「パパの文字が可愛い」「愛情たっぷり」とコメントが寄せられている。
青木は、矢部と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
