気になる男性を“本命落ち”させる。恋が動き出すさり気ない「アプローチテク」
「気づいたら、彼のことばかり考えてる」なら、さり気ないアプローチで着実に距離を縮めていきたいところ。そこで今回は、駆け引きでも重さでもなく、自然体のままで彼の心を掴む「アプローチテク」を紹介します。
「会話のきっかけ」を自分から作る
気になる男性と話すチャンスは、“待つ”のではなく、“自分で作る”が正解です。なお、会話の入口は“相談”や“共感”がベスト。例えば「この前話してたお店、行ってみたよ」「それ、ちょっと教えてほしい！」など、軽い一言で話しかけてみましょう。男性の得意分野に触れることで、自然に好感度が上がります。
リアクションは「素直」に
照れ隠しでクールにふるまうより、素直なリアクションを見せる方が好印象。「すごいね！」「それ面白い！」など、感情を素直に伝えると、男性は“彼女と話してると楽しい”と感じるようになります。男性にとって、ポジティブなリアクションをしてくれる女性は、自信をくれる存在なのです。
LINEは“観察力”で差をつける
気になる男性とのLINEでは、「今日もおつかれさま」「体調大丈夫？」のような“気づきLINE”が効果的。男性に“俺のことを気にかけてくれている”という印象を与えることが大切です。ただし、返信を急かしたり長文を送るのは逆効果。短くて気の利いた一言が、次のやり取りを呼び込みます。
恋が動く瞬間は“自然な行動”から。作り込みすぎないアプローチこそ、気になる男性の心を本気モードに変えるアプローチ方法ですよ。
