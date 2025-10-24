絢香、デビューした20年前の写真公開「信じられない」「真似してた」の声
【モデルプレス＝2025/10/24】歌手の絢香が10月23日、自身のInstagramを更新。20年前の写真を披露し反響を呼んでいる。
【写真】絢香「信じられない」デビューした20年前の写真
絢香は「来年2月でデビュー20周年」と綴り、現在とデビュー年の写真を投稿。お団子ヘアーや長い髪でたそがれる写真とともに「デビューの頃から一緒にやってる信頼するヘアメイク もういつも任せてるから完成するまであまり鏡を見てない私。笑 完成して鏡を見たら外ハネボブになってた なんか新鮮で好き」と外ハネスタイルも披露した。
この投稿に「信頼できる関係素敵」「外ハネボブ似合ってる」「デビュー時の写真懐かしい」「学生時代メイクやヘアを真似してた」「20年経ってるなんて信じられない」「変わらない」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】絢香「信じられない」デビューした20年前の写真
◆絢香、デビュー年の写真披露
絢香は「来年2月でデビュー20周年」と綴り、現在とデビュー年の写真を投稿。お団子ヘアーや長い髪でたそがれる写真とともに「デビューの頃から一緒にやってる信頼するヘアメイク もういつも任せてるから完成するまであまり鏡を見てない私。笑 完成して鏡を見たら外ハネボブになってた なんか新鮮で好き」と外ハネスタイルも披露した。
◆絢香の投稿に反響
この投稿に「信頼できる関係素敵」「外ハネボブ似合ってる」「デビュー時の写真懐かしい」「学生時代メイクやヘアを真似してた」「20年経ってるなんて信じられない」「変わらない」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】