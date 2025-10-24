¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛACIDMAN¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ãThis is ACIDMAN¡ä¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë½Ëº×´¶¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢²æ¤¬³¹ Àî±Û¤Ø¡×
3·î20Æü¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¸ø±é¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡É¡ä¤¬7·î18Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û¸ø±é¤Ç¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
2021Ç¯10·î¤Ë·ëÀ®25¼þÇ¯¡¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½é³«ºÅ¤·¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤Ï2025Ç¯¡¢Á´10¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤È³ÈÂç¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ø±é¤¬10·î26Æü¡¢7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤À¡£
ÆüËÜÉðÆ»´Û¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤³¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÎÃÏ¡¦Àî±Û¤ÏÂçÌÚ¿É×(Vo/G)¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢3³¬ÀÊ¤Þ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥ëÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¥à¡¼¥É¡£¶Ê¤Î¹ç´Ö¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë´ÑµÒ¤ÎÀ¼¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç¡¢¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤ò¤³¤³¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ä½Ëº×´¶¤¬²ñ¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¸ø±é¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò»öÁ°È¯É½¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1¶Ê¤Ï³Ú¶ÊÅêÉ¼¤Ç¤½¤Î¸ø±é¤À¤±¤Î¶Ê¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥®¥¿¡¼¤òÁÕ¤Ç¡¢¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤¯¡ÖEVERLIGHT¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Á°È¾¤«¤éâÁ¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤È¡¢¾ÈÌÀ¤ª¤è¤Ó±ÇÁü¤Î±é½Ð¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤ÎÀ¼¤òÂç¤¤¯¤µ¤»¤¿¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥®¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¶¦¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖFREE STAR¡×¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤é¤á¤¯¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê±º»³°ì¸ç(Dr, Cho)¤Î¥É¥é¥à¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ëº´Æ£²í½Ó(B, Cho)¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢°ìÀÆ¤Ë´ÑµÒ¤Î¼ê¤È¥³¡¼¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÂ¿¹¬´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢²æ¤¬³¹¡¦Àî±Û¤Ø¡×¤ÈÂçÌÚ¤Ï¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ°§»¢¤·¡¢1³¬ÀÊ¤«¤é3³¬ÀÊ¤Þ¤Ç¤Î´ÑµÒ¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë²ñ¾ìÆâ¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤Ê³¹¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢Â³¤¯¡ÖÇò¤È¹õ¡×¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÀ¤³¦¤ò3¿Í¤Î²»¤ÇÊÔ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ç¤¤¤Æ´¶¾ð¤¬¥Ð¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬¸¸±ÆÅª¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë±Ç¤¨¤ë¡ÖÇò¤È¹õ¡×¡¢¥¢¥É¥ê¥ÖÅª¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é»í¾ðË¤«¤Ë²Î¿´¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡ÖÀÖÜô¡×¡£Â³¤¯¡Ö¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢MV¤ò¤è¤ê¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ò3¿Í¤Ë¤è¤ëñÁÀå¤Ê²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦íþ¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç²ñ¾ì¤ò°ìÂÎ²½¤¹¤ëÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢²»³Ú¤È±ÇÁü¤È¾ÈÌÀ¤È¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¿¼¤¯Ë×Æþ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¸¥«¥ë¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£½Å¸ü¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤È¶¦¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸÷·Ê¤¬ÀÚ¤ê³«¤«¤ì¤Æ¶ä²Ï¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤¬²ñ¾ì¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡Öinnocence¡×¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
ÃæÈ×¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Û¤É±éÁÕ¤·¤¿¡Öinnocence¡×¤ÎMV»£±Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤³Àî±Û¤Ç¡¢ÂçÌÚ¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Î¤¢¤ëÀî±Û»Ô»ùÆ¸¥»¥ó¥¿¡¼¤³¤É¤â¤Î¾ë¤Ç»£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½ÐÏÃ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£½ê±ï¤¢¤ëÃÏ¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¡Öinnocence¡×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤âÆþ¤êº®¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÍ¾±¤¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤Ê¤¤¶Ê¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï2006Ç¯È¯É½¤Î12th¥·¥ó¥°¥ë¤ª¤è¤Ó5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øgreen chord¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡Ö¥×¥ê¥º¥à¤ÎÌë¡×¡¢2005Ç¯È¯É½¤Î9th¥·¥ó¥°¥ë¤ª¤è¤Ó4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øand world¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×¤¬Â³¤¯¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¶Ê¤È3¿Í¤Î±éÁÕ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£Ã¸¡¹¤È»þ¤ò¹ï¤à¤è¤¦¤Ê¥Ó¡¼¥È¤È¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¡¢½À¤é¤«¤ËÍ«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ºã¤¨¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤è¤ë¡Ö¥×¥ê¥º¥à¤ÎÌë¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¿§¤Å¤¯¤è¤¦¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯´ÖÁÕ¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤Î¸åÈ¾¤Ç¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤ËÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¤ÎÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¸¥§¥ó¥È¥ë¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Ç²ñ¾ìÆâ¤ËÀÅëí¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ï¤½¤Î²Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Æ³Ú´ï¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤âÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯Èø¤ò°ú¤¯²»¤¬¾Ã¤¨Æþ¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ø¤ÈÀÞ¤êÊÖ¤¹¶Ê¤Ï¡ÖÉ÷ÄÉ¤¤¿Í(Á°ÊÔ)¡×¡£2013Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î9th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿·À¤³¦¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢ÂçÌÚ¤¬·É°¦¤¹¤ëºäËÜÎ¶°ì¤¬¥Ô¥¢¥Î¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£2023Ç¯¤ËºäËÜÎ¶°ì¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤ê¶á¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¡¢ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£Æ±³Ú¶Ê¤ÎMV(±ÇÁüºîÉÊ)¤òÇØ·Ê¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤æ¤¯¥É¥é¥Þ¤òºÙ¤ä¤«¤Ë¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤â²»³Ú¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÌÚ¤¬ÁÄÊì¤Î»à¤ò¼õ¤±¤Æ¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦MC¤ò·Ð¤Æ±éÁÕ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö°¦¤òÎ¾¼ê¤Ë¡×¤À¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥È¡¼¥ó¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖÉ÷ÄÉ¤¤¿Í(Á°ÊÔ)¡×¤â¡Ö°¦¤òÎ¾¼ê¤Ë¡×¤â¡¢¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿Ì¿¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤È²¹¤«¤ÊÂÎ²¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï½Ä½ñ¤¤Î²Î»ì¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ø¤·¤¿¤¿¤á¤¿¼ê»æ¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ±éÁÕ¤µ¤ì¤¿Æ±³Ú¶Ê¤ËÇï¼ê¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡ÖALMA¡×¤Ø¡£¿ÍÀ¸¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê°¦¤ÎÂº¤µ¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤ë¤È¡¢Âç¤¤¯Ä¹¤¤³åºÓ¤¬²ñ¾ì¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¡£
³Æ¸ø±é¤Ç³Ú¶ÊÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¶Ê¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÀî±Û¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ömigration 10 ⁶⁴¡×(¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øequal¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡¿2004Ç¯È¯É½)¤À¡£±º»³¤Î¡Ö¥ï¥ó¡¢¥Ä¡¼¡¢¥¹¥ê¡¼¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±¶Ê¤¬¥°¥ë¡¼¥ô¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¡È10¤Î64¾è¡É¤È¤ÏÉÔ²Ä»×µÄ¤òÉ½¤¹¤â¤Î¡£Ìµ¿ô¤Î´ñÀ×¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ACIDMAN¤Î²»³Ú¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿ÂçÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¤«¤é¥°¥Ã¤ÈÇÏÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¥é¥¹¥È¤Ø¤È¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆÃ¤Ë²Î¿´¤Ë°î¤ì¤¿º£²ó¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥ÈÃæÈ×¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²»¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¤âÌ£¤ï¤¦Î®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¤òµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤ÆËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ø¸þ¤«¤¦Ç®ÎÌ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢´ÑµÒ¤ÏºÆ¤Ó¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤·¤Æ·ý¤ò¿¶¤ë¡£¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¤â·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀèÃ¼¤Ø¤ÈÌö¤ê½Ð¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¥³¡¼¥ë¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¶Ê¤Î½ªÈ×¤Ç¤ÎÇúÈ¯Åª¤ÊÂçÌÚ¤Î¶«¤Ó¤Ë¡¢´ÑµÒ¤â¤Þ¤¿À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¡£¾å¤Î³¬¤ÎÀÊ¤«¤é¤âÀ¼¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¶«¤Ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î¶½Ê³¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥É¡Ösonet¡×¡£¶Ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÂçÌÚ¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¹¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¨¡¨¡ÂçÌÚ¿É×
Èþ¤·¤¤¤¤é¤á¤¤ò»ý¤Ã¤¿Á°ÁÕ¤«¤é¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥é¥¤¥Ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥¤¥È¤µ¤ä¡¢¹âÍÈ´¶¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤³¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¡Ösonet¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬»ý¤ÄÀ¸Ì¿¤ÎÂ©¿á¤È¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¤Î´õË¾¤¬âÁ¤·¤¯¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖYour Song¡×¤òÈäÏª¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡É¡ä¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£ACIDMAN¤Ï¤³¤³¤«¤é¡¢³ÆÃÏ¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤ò½Å¤Í¡¢10·î26Æü¡¢¤¤¤è¤¤¤è7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¡¢½é¤á¤ÆÁ´10¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ãThis is ACIDMAN¡ä¡á¡È¤³¤ì¤¾ACIDMAN¡É¤òÉ½¤¹¥é¥¤¥Ö¤¬¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýµÈ±©¤µ¤ª¤ê
¡¡
¢£¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡í¡ä7·î18Æü(¶â)¡÷ºë¶Ì¡¦¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û SETLIST
01 EVERLIGHT
02 Ìë¤Î¤¿¤á¤Ë
03 FREE STAR
04 Çò¤È¹õ
05 ÀÖÜô
06 ¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È
07 innocence
08 ¥×¥ê¥º¥à¤ÎÌë
09 µ¨Àá¤ÎÅô
10 É÷ÄÉ¤¤¿Í(Á°ÊÔ)
11 °¦¤òÎ¾¼ê¤Ë
12 ALMA
13 migration 10 ⁶⁴
14 µ±¤±¤ë¤â¤Î
15 ¤¢¤ë¾ÚÌÀ
16 sonet
encore
17 Your Song
¡¡
¢£¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡É¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
10·î26Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
open16:30 / start17:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
AÀÊ¡§8,500±ß
³Ø³ä(¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ)¡§5,000±ß ¢¨¹â¹»À¸°Ê²¼ÂÐ¾Ý
¾ÜºÙ¡§http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/
¡ÊÌä¡ËSOGO TOKYO 03-3405-9999
¡¡
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/kougakuWE
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡Û
TYCT-69356 / ¡ï7,040(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD only)¡Û
TYCT-60252 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
¢¨»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ× ÄÌ¾ïÈ× Æ±ÆâÍÆ
01 ¸÷³Ø (introduction)
02 ¥¢¥¹¥È¥í¥µ¥¤¥È¡¡
03 go away ¡¡
04 µ±¤±¤ë¤â¤Î
05 sonet
06 Çò¤È¹õ
07 feel every love ¢¨9/12Àè¹ÔÇÛ¿®
08 1/f (interlude) ¡¡
09 ÀÄ¤¤É÷¡¡
10 Î¶¡¡
11 ·Ö¸÷¡¡
12 ¸÷¤ÎÌë¡¡
13 ¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡¡
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Øscene of ¸÷³Ø¡Ù
¡¦¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×Music Video
¡¦¡ÖÇò¤È¹õ¡×Music Video
¡¦¡Ösonet¡×Music Video
¡¦Documentary2023-2025
¡¡
¢£¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
¡ÚCD only¡ÛTYCT-60253 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¡¡¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨Á´13¶Ê¼ýÏ¿
01 ELLEGARDEN ¡Ö¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡×
02 ¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼ ¡Öworld symphony¡×
03 Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é ¡Öto live feat LEO (ALI)¡×
04 the band apart ¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
05 ¤¸¤ó ¡ÖRebirth¡×
06 jon-YAKITORY ¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î (Remix)¡×
07 downy ¡ÖÉ÷¡¢ºã¤æ¤ë¡×
08 10-FEET ¡ÖÀÖÜô¡×
09 SOIL&¡ÈPIMP¡ÉSESSIONS ¡Öat¡×
10 yama ¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×
11 THE ORAL CIGARETTES ¡Ömigration10⁶⁴¡×
12 BRAHMAN ¡ÖSILENCE¡×
13 Dragon Ash ¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×
¡¡
¢£¡Øfeel every love¡Ù²Î¾§Æ°²èÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¢§±þÊçÊýË¡
¡Ê1¡Ë. ¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¸÷³Ø¡×¤è¤ê¡¢¡Öfeel every love¡×¤Î¥é¥¹¥µ¥Ó(02:45º¢¡Á 60ÉÃ°ÊÆâ)¤ò²Î¾§¤·¤¿Æ°²è¤ò»£±Æ¡£
¢¨»£±Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æ°²è¤Ï60ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²Î¾§¤ÎºÝ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://acidman.lnk.to/feeleverylove_cpWE
¡Ê2¡Ë. ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ACIDMAN¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¦±é¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëSNS¤Ø¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¦ÂÐ¾ÝSNS¡§X, Instagram¥ê¡¼¥ë, TikTok, YouTube Shorts
¢¨Instagram, TikTok, YouTube Shorts¤Ë¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢¡Öfeel every love (¥µ¥Óver.)¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Öfeel every love¡×(02:45º¢¡Á60ÉÃ°ÊÆâ)¤Î¸ø¼°²»¸»¤ÎÉ³ÉÕ¤±¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë. ±þÊçµ¬Ìó¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆþÎÏ¤·Á÷¿®¡£
¢§Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯11·î9Æü(Æü)23:59 ¤Þ¤Ç
¢§¿³ºº¤ÎÎ®¤ìµÚ¤Ó¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
SNS¤Ç¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë1¼¡¿³ºº¤È¡¢ÂÐÌÌ¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÌÌ¤Ë¤è¤ëºÇ½ª¿³ºº¤Î2ÃÊ³¬¤ÇÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Á11·î9Æü(Æü)¡§1¼¡¿³ºº±þÊç´ü´Ö(Æ°²èÅê¹Æ)
11·îÃæ½Ü¡§1¼¡¿³ºº·ë²Ì¤Î¤´Ï¢Íí¡¡
11·î22Æü(ÅÚ)¡§ºÇ½ª¿³ºº(ÂÐÌÌ@ÅÔÆâË¿½ê or zoom ¿³ºº)
12·î¾å½Ü¡§ºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì¤Î¤´Ï¢Íí
12·î07Æü(Æü)¡§¡ÖACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡× ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡õËÜÈÖ(Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¸ø±é)
12·î20Æü(ÅÚ)¡§¡ÖACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡× ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡õËÜÈÖ(Åìµþ¡¦Zepp Haneda¸ø±é)
¢¨¿³ºº²áÄø¡¢¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Î³Æ²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÈñÅù¤ÏÁ´¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-22/
¡¡
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡Ù¡õ¡ØACIDMAN Tribute Works¡ÙÆ±»þÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦±ã¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
open18:30 / start19:00
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê(²ñ¾ì¤Ï¤´ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹)
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
½Ð±é¡§ÂçÌÚ¿É×(ACIDMAN)¡¢¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·(¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼)¡¢¹Ó°æ³Ù»Ë(the band apart)
¢¨ÎÁÍý¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤´Äó¶¡¤¢¤ê
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22/
¡¡
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â)
open19:00 / start19:30
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹B1F CUTUP STUDIO
¢¨½¸¹ç¾ì½ê¡§1F³¬ÃÊÁ°
½Ð±é¡§ACIDMAN
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ø¸÷³Ø¡Ù
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-06/
¡¡
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡ÙÁ´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡õÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡ä
12·î07Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
12·î20Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open16:00 / start17:00 / ¥é¥¤¥Ö½ªÎ» 18:30
ÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¥¹¥¿¡¼¥È 19:00 ¢¨Í½Äê
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ ¡ï6,500(ÀÇ¹þ)
³Ø³ä(1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ) ¡ï4,500(ÀÇ¹þ)
¡¡
