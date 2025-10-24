破局を招くおそれも。恋愛において「絶対にやらない方がいいこと」
彼氏と馴れ合いの関係になってくると、油断から彼氏を不安にさせるような言動を無意識にしてしまうこともあるでしょう。
でも、中には彼氏との関係性を壊しかねない言動もあるので要注意です。
そこで今回は、恋愛において「絶対にやらない方がいいこと」を紹介します。
彼氏の話を聞き流す
彼氏との会話の中で、彼氏の話を聞き流すようなことは絶対にしない方がいいでしょう。
彼氏は「話を聞いてほしい」「彼女ならきっと理解してくれる」という思いで話をしてきているのでしょうから、そんな彼女の様子を見て、「愛情が冷めてきた」と捉える男性は少なくありません。
彼氏からの愛情表現やスキンシップを嫌がる
彼氏から愛情表現やスキンシップされた時、嫌がる素振りを見せるのも絶対NGです。
「気恥ずかしいから」という理由であっても受け止める姿勢は見せるべきで、嫌がる素振りをされた瞬間に「愛情が冷めた？」と彼氏の方は感じてしまうでしょう。
また、そんな彼女の態度が続くと、「他の男性に惹かれているのでは？」と彼氏が不安や疑念を持つきっかけとなることもあります。
もし今回紹介した行動を「やっちゃっているかも？」と感じるところがあるなら、今すぐ彼氏への対応を改善してくださいね。
