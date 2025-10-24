太もも内側の贅肉をスッキリ！１日５セット【O脚＆X脚予防にも効く】簡単エクササイズ
太ももの内側に贅肉がつきやすい、脚のラインが崩れてO脚っぽく見えるといった悩みを抱える人におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ツイスト】。股関節をひねりながら脚を動かすことで、普段使いにくい「内もも（内転筋）」をしっかり刺激し、太もも全体を引き締めてくれます。さらに、骨盤の位置を整える効果でO脚・X脚の予防にも効果を期待できるのも魅力です。
ツイスト
（１）背筋を伸ばして座って脚を左右に伸ばして股関節を開き、ひじと肩が同じ高さになるよう両腕を上下に重ねます。
▲重ねた腕の形が長方形になるようにキープ。また、お腹には常に力を入れておきましょう
（２）一旦息を吸い、息を吐きながら上半身をねじり、息を吸いながら正面に戻る
▲上半身をねじる時も重ねた腕の形を長方形でキープします
（３）息を吐きながら上半身を反対側にねじり、息を吸いながら正面に戻る
（４）正面まで戻ったら脱力する
（２）〜（４）で１セットとカウントし、“１日あたり５セットを目標”に実践します。なお、きちんと効果をきちんと得るためにも、体をねじったときに上半身が倒れたり、腕の長方形の形が崩れたり、力んで肩が上がったりしないように注意してくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞
