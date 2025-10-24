『ファンタジア』公開85周年を記念したこだわりデザイン！ケイウノ／ディズニー『Stellar Maestro』ブライダルリング
様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」
そんな「ケイウノ」から、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』をモチーフにしたブライダルリングが登場！
星をイメージした石座にダイヤモンドが輝く婚約指輪と、夜空にきらめく星々の流れを表現した結婚指輪になっています。
ケイウノ／ディズニー『Stellar Maestro』ファンタジア ブライダルリング
発売日：2025年11月7日（金）
販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト
ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」
婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。
ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度を設け、有資格者は全国に約50名在籍。
オリジナルバッジを保持しています！
今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場する、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』をモチーフにしたブライダルリング。
“星々が奏でる祝福の調べ。夜空の魔法がふたりの未来を照らして――”をコンセプトに、星をイメージした石座にダイヤモンドが輝く婚約指輪と、夜空にきらめく星々の流れを表現した結婚指輪です。
『Stellar Maestro』／婚約指輪
価格：276,100円（税込）
素材：プラチナ 950、ダイヤモンド０.2ct、メレダイヤモンド 0.04ct
星をイメージした石座に、5点爪でセットしたダイヤモンドが輝く婚約指輪。
アームには、夜空に星が流れるようにメレダイヤモンドをセットしています☆
また、身に着けやすさを大切に考え石座が高くなりすぎないように製作しており、アームを石座にかけてきゅっと絞っているのもポイント。
星のモチーフをエレガントなジュエリーとして惹きたてる絶妙なフォルムにこだわっています！
内側には、作品を象徴する「ミッキーマウス」の帽子のシルエットを刻印。
石座を下から覗き込むと「星」のシルエットが見えるデザインになっています。
『Stellar Maestro』／結婚指輪
価格：【上】154,000円（税込）、【下】132,000円（税込）
素材：【上】プラチナ 950、メレダイヤモンド 0.026ct、【下】プラチナ 950
夜空に降り注ぐ星々がきらめき、ふたりの未来を祝福するようなイメージでデザインした結婚指輪。
3つのメレダイヤモンドには、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』が長編アニメーション3作目であるという意味合いもこめられています。
それぞれのリングの内側には作品を象徴する帽子をかぶった「ミッキーマウス」のシルエットの刻印も！
映画公開85周年を記念した、作品の世界観を存分に感じられる婚約指輪と結婚指輪。
2025年11月7日（金）よりケイウノから発売される、ディズニー『Stellar Maestro』のブライダルリングの紹介でした☆
