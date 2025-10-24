歌手の加藤登紀子が２４日、ライフワークの「ほろ酔いコンサート感謝祭６０ｔｈ ２０２５」大阪公演（１２月２７日、大阪・新歌舞伎座）に向けた取材会を大阪市内で開いた。

１９７１年の新聞記者との飲み会がコンサート始まりのきっかけだった。コロナ禍などで中止した時もあったが「４８回目にして、めでたく（歌手活動）６０周年のお祝い。（１２月）２７日は誕生日で、常連の人たちは誕生日を見たいっていう人が多いので取り合いになっているんですけど、新歌舞伎座さんが早々と誕生日を決めてくださったので、今年はちょっとスペシャルなほろ酔いになりそうです」とワクワクしている。

昨年は８１歳をひっくり返して１８歳の気持ちと話していたが、今年は８２歳をひっくり返して２８歳という日をお祝いすると宣言。「２８歳というのは私の結婚した年。そこから本気で私の人生をやってきましたという、そういう思いも込めてみようかな」と笑った。最近の“推し”にロックバンド「ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲ」を挙げ「武道館コンサートにも行きました。歌が一つずつすごくいい。メッセージも詞が伝わる」と大絶賛。ＹｏｕＴｕｂｅでのコラボレーションも実現した。

８２歳を前にしても健康そのもの。お酒もほどよい量をコンスタントに飲んでいることを明かした。今回のほろ酔いコンサートも「私のコンサートに来たら、１０年は長生きしますよ。長生きじゃなくてもいいんだけど元気いっぱいね。何か張りを感じながら、自分がいいなと思う日々を送れそうって思ってもらえるようなコンサートにしたい」と意欲満々だ。