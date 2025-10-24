ＦＣ東京は２４日、Ｊ１第３５節・岡山戦（２５日・味スタ）に向け、小平グラウンドで最終調整した。前節（１７日）のアウェー・広島戦は０―０。４試合ぶり勝利へ、ＦＷ佐藤恵允は得点と前線からの守備の両ミッション達成へ強い意欲を示した。

今季５得点の佐藤は前節を踏まえ「広島戦で守備はゼロで抑えて、２トップでもうまく守備のやるべきことはできていた。そこからどう攻撃に転じていけるか。チームとしてもどうゴールに迫っていくか。攻守でいろいろ役割は多いが、自分はできる自信がある」と意気込んだ。

チームは、リーグ８得点のマルセロヒアンと同４得点の長倉幹樹と主力ＦＷがけがで離脱する状況。残り４試合で１１位から上位浮上のためにも得点が求められる中、「天皇杯も（準決勝に）残っているし、リーグ戦も一つでも上の順位に行くという目標がある。守備では失点しなければ負けないが、点を決めないと勝てない。攻撃の選手として自分が大きな仕事を任されていると思うので、自分が決めきれれば。けが人が出ている中で、１点の重みは大きなものになる。どんな形でもいいので、泥臭く取りたい」と力を込めた。

松橋監督は「自分たちの中でやるべきことは、全員で攻撃をして全員で守備をするということも当然ある。その中で（守備を）免除される人はいない。危なければ戻るし、人に付く。その土台みたいなところは外してはいけない。そういう中で、どれだけ我慢強く、粘り強くできるかというところに活路は見い出せるのでは。その中に得点が生まれるんじゃないか」と攻撃陣にも攻守両面で期待を寄せ、勝利へのカギとした。