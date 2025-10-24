「大阪ダービー」でSVリーグ男子開幕

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、24日18時40分から「2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN」の開幕戦「大阪ブルテオンvsサントリーサンバーズ大阪」を無料生中継する。解説は元日本代表の山本隆弘氏、ゲストは櫻坂46の田村保乃が務める。

開幕戦は関西を拠点とする強豪同士の“開幕大阪ダービー”。西田有志や高橋藍らが登場し、攻撃力とパワーがぶつかり合う注目の試合となる。山本氏は「SVリーグ2シーズン目を盛り上げていけるよう、しっかりと解説したい」と意気込み、「チーム戦術に沿い、それぞれの選手が自分の役割を全うできるかどうかが勝敗を分けると思います」と語った。

田村は幼少期から大学までバレーボールに打ち込むなど、競技歴14年。アイドル界屈指の経験を誇る。女子の開幕戦でもゲスト出演。「男子はサーブ、スパイク、ブロックなど、パワーとスピードが魅力ですが、近年はラリーが続く“粘り強い男子バレー”という新たな魅力も感じます」とコメント。迫力ある戦いに期待を寄せた。

「2025-26 大同生命SV.LEAGUE」は2030年までに“世界最高峰のバレーボールリーグ”を目指して発足した新プロリーグで、男子は各クラブがホーム＆アウェー方式で44試合を戦い、上位6チームがポストシーズンに進出する。ABEMAでは初めてSVリーグに触れる人でも楽しめるよう、山本の的確な解説と田村の視点を交えたトークで魅力を伝える。



（THE ANSWER編集部）