17歳の娘に「もう成人式の振袖の広告が！」いざ展示会へ行くと →【今どきの振袖事情】に母びっくり

17歳の娘の元に届き始めた着物屋さんからのDM。もう成人式の振袖？ まだ高校生なのに！？

実は近年、成人式の振袖の予約が年々早まっているのだとか。

今回は筆者の友人から聞いた、近年の成人式の振袖事情をお届けします。

もう成人式の振袖！？

着物屋さんの気迫に驚かされます！

とはいえ、成人式はまだ３年も先。その頃まで、好みが変わらないのか少し心配にもなりますよね。お店によっては、見直しや交換ができたり、早期予約特典が用意されていたりもするそうです。

【体験者：40代・女性主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：Kumi.M

保育士歴25年。ママたちの修羅場、バトルを多数目撃し、その経験を元にコラムニスト活動をスタート。アラフィフ主婦となった現在は、ママ友・育児・嫁姑問題などを、幅広い人脈を駆使してインタビューを行い、執筆する。