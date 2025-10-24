BTSのジョングクが、新たな記録を達成した。



【写真】とんでもない記録を達成したジョングク

世界最大の音楽配信サービス・Spotifyが、最新チャート（10月19日基準）を公開。ジョングクの「Dreamers」が、累積再生回数5億回を突破した。



ジョングクが、Spotifyで再生回数5億回を達成するのは、通算5回目となる。これまで、ソロ曲の「Seven」「Standing Next to You」でも同様の記録を打ち立てた。さらに、チャーリー・プースとのコラボ曲「Left and Right, Feat. Jung Kook of BTS」と「3D'(feat. Jack Harlow)」も5億回を突破。ジョングクの世界的人気を証明した。



ジョングクはSpotifyにおいて、ソロ曲だけで累積再生回数97億回を達成。「Seven」は、累積再生回数25億回を突破し、韓国のアーティストとしては初の記録となった。



「Dreamers」は、2022年に開催されたFIFAワールドカップカタールの公式テーマソングとして使用され、リリースと同時に、世界102カ国でiTunesのトップソングチャート1位を記録。Spotifyの「デイリートップソンググローバル」（11月20日基準）でも、2位にランクインした他、ビルボードの各種チャートで上位を独占した。



FIFAの公式YouTubeチャンネルにアップロードされた「Dreamers」のパフォーマンス映像は、再生回数4億2000万回（10月21日基準）を記録。チャンネル内トップの再生回数を誇っている。また、ステージ映像の再生回数も2億回を突破した。



（よろず～ニュース特約・moca）