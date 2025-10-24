ワールドシリーズ第1戦で先発が内定しているドジャースのブレイク・スネル投手が、試合前日となる日本時間24日、会見に臨み対戦相手のブルージェイズ打線に対する警戒感を見せました。

スネル投手は8月に行われた今季レギュラーシーズンのブルージェイズ戦でも登板。5回無失点と好投し勝利投手となりました。それを踏まえ、その当時とポストシーズンを勝ち抜いてきた今では大きく状況が異なるとし「彼らは今、かなり自信を持っています。お互いが打席でいい刺激を与え合っているんです。私もいくつか(ブルージェイズの)試合を観ましたが、本当によかったです。彼らはいつもいい打線を組んできました」と称賛しました。

またウラジーミル・ゲレロJr.選手やジョージ・スプリンガー選手といった強打者対策について聞かれると「あまり多くは言えません。彼らはベテラン打者です。自分たちのやり方を分かっていますし、何を求めているかも分かっています。彼らは…どう言えばいいのか分かりませんが…1週間後には話せるでしょう」と言葉を濁し、警戒感をあらわにしました。

そして重要な試合を明日に控えた現在の心境は「静かに集中し、自分がどんな投球をしたいのか、どんな事態に直面するのか、それを考え、投球を構築し始めるだけです」と語り、準備万全である様子を見せました。

2度のサイ・ヤング賞を受賞したスネル投手が、強打を誇るブルージェイズ打線に対しどんな投球を見せるか注目です。