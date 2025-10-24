デロンギ・ジャパンは、市場シェアNo.1（独立調査機関調べ 2024年度年間シェアリーダー）のハンドブレンダーブランド「ブラウン ハウスホールド」から、新製品「ブラウン マルチクイック 5 Pro ハンドブレンダー（MQ55236M・MQ55254M・MQ55757M）」（以下、マルチクイック 5 Pro（MQ55236M）、マルチクイック 5 Pro（MQ55254M）、マルチクイック 5 Pro（MQ55757M））の3モデルと、「マルチクイック 7 ハンドブレンダー（MQ7035XBG・MQ7075XB）」（以下、マルチクイック 7（MQ7035XBG）、マルチクイック 7（MQ7075XB））の2モデルを11月6日から発売する。

忙しい日々でも、簡単に美味しいを叶えるキッチン家電として近年ニーズを高めているハンドブレンダー。この市場を牽引する、ブラウンの「マルチクイック ハンドブレンダー」シリーズから、毎日の“手軽に、もっと。”の気持ちに寄り添う2つの新シリーズが登場した。





自分や家族の健康を考えながら、料理を楽しむ余裕が芽生えてきた人におすすめなのが「マルチクイック 5 Pro（MQ55236M・MQ55254M・MQ55757M）」。「スライス」や「おろす」、「せん切り」など、手間がかかる下ごしらえもスピーディーに完了する新設計の「ミニフードプロセッサー（ミニフードプロセッサー ： マルチクイック 5 Pro（MQ55757M）に付属）」のほか、「極みじん・みじん・粗みじん」の3通りに対応し食材のきざみ具合を自在にコントロールできる「サイズコントロールチョッパー（サイズコントロールチョッパー ： マルチクイック 5 Pro（MQ55254M／MQ55757M）に付属）」を付属。毎日の副菜作りから週末の作り置きまで、頼もしさと使いやすさを兼ね備えた1台となっている。

また、日頃の料理の幅を広げ、時間を有効に使ってお菓子作りなどにも挑戦してみたい人には、「マルチクイック 7（MQ7035XBG・MQ7075XB）」がぴったり。進化した「アクティブブレードテクノロジー」による撹拌力と直感的な操作で、求めていたワンランク上のなめらかな仕上がりを叶える。ケーキやクッキーの生地作りには独自の「マルチウィスクビーター」が大活躍する。さらに、大根や薬味のすりおろしに便利な「おろしディスク（おろしディスク：マルチクイック 7（MQ7035XBG）に搭載）」や野菜のせん切りやパン生地などのこねる作業に対応した「フードプロセッサー（フードプロセッサー：マルチクイック 7（MQ7075XB）に搭載）」も搭載し、毎日の食事もスイーツ作りも効率よく且つ自在にサポートする。

いずれのモデルも、手間をかけずに美味しいを実現するためにこだわり抜いた、ブラウンならではの機能が満載。もっと、料理したい気持ちに応える頼れる相棒として、新たなアシスタントを提案していく。

従来モデルに比べて約45％（同社従来品と比較して）コンパクト設計にリニューアルした「ミニフードプロセッサー」を搭載した。「スライス」「せん切り」「おろし（細・粗）」「みじん切り」まで1台で対応できるマルチ設計となっている。使わないときには、すべての付属品をすっきり収納できるため、キッチンもすっきり整い美観にも長けている。

2段設計が特徴の「サイズコントロールチョッパー」は、食材の“きざみ方”が選べる特別設計とのこと。極みじん・みじん・粗みじんなど好みでサイズを自在にコントロール可能。上段できざんだ食材が求めるサイズになった段階で下段に落ちる仕様のため、食材をきざみ過ぎる心配もなく、あらゆる食材を理想的に仕上げることができる。さらに、クラッシュアイスが手軽に作れるアイス用カッターも付属した。アイスドリンクやかき氷など、ひんやりデザートも気軽に楽しめる。

片手で操作可能なダイヤルを搭載。1〜25段階まで細かく調節ができ、なめらかに混ぜたい時も、食感を残したい時も、ダイヤル操作でコントロールできる。さらにパワーがほしい時は、便利なターボスイッチも搭載。食材や好みの仕上がりに合わせて、操作できる。

ドイツ設計のハイパワーモーター（400W）で、冷凍フルーツ（半解凍）やかたい野菜も、なめらかに撹拌できる。

食材をしっかり巻き込みながらスピーディーに撹拌する独自のベル型シャフトは、ミルブレードを搭載し、刃の中心に溜まりがちだった食材を逃さず撹拌する。最大20％（同社従来品と比較して）時短しながら、最大4倍（同社従来品と比較して）のなめらかな仕上がりを実現する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月6日（木）

デロンギ・ジャパン＝https://www.delonghi.com/ja-jp