

「TOUR B JGR CORPORATE COLOR EDITION」

ブリヂストンスポーツは、メガ飛（ヒ）ットで好評いただいているゴルフボール「TOUR B JGR」の追加カラーとして、ブリヂストンファンから愛されるコーポレート「Bマーク」をボールフェイスに採用した「TOUR B JGR CORPORATE COLOR EDITION」を11月7日に発売する。

同商品は、同社契約プロが使用するツアーモデル「TOUR B X／XS」のカラーバリエーションの中でも人気の高い、コーポレート「Bマーク」を採用している。同社のホワイト（白）のボールを使用するゴルファーの中で、ロゴのカラーで同伴者と区別がしやすいと好評のデザインとなっている。タイヤやモータースポーツでもお馴染みの「Bマーク」が入った新しいデザインの「TOUR B JGR」でメガ飛びを体感してほしい考え。

同社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月7日（金）

ブリヂストンスポーツ＝https://sports.bridgestone