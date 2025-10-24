タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」と鉄道玩具「プラレール」が人気絵本シリーズ「くまのがっこう」と初コラボレーションした「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキー」「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキーとデイビッド」と、「プラレール くまのがっこう ラッピングトレイン」の合計3種を、12月27日に全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。なお、「タカラトミーモール」では10月23日から予約受付を開始予定となっている。

昨年発売した“ノンタン”や“はらぺこあおむし”など人気絵本とコラボした「トミカ」が好評を博し、今回新たに国内累計222万部以上のロングセラー絵本シリーズ「くまのがっこう」とのコラボレーションが実現した。子どもはもちろん、大人の人にも手にとってもらいたい商品となっている。





「くまのがっこう」デザインのトミカオリジナルバスを2種発売する。

「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキー」は、主人公のジャッキーが11ひきのおにいちゃんたちと一緒にパレードをしている様子をイメージしたデザイン。左面には主人公ジャッキーと、ジャッキーが肌身離さず持っているぬいぐるみ「チャッキー」、右面には11ひきのおにいちゃんたちが描かれている。

「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキーとデイビッド」は、贈り物にぴったりなデザインの花束をもったジャッキーとジャッキーのおともだちのデイビッドが描かれている。バスやタイヤなどはピンク、シャーシ部分は差し色でミントグリーンを配色し、かわいらしい人気絵本の世界観を表現している。

「プラレール くまのがっこう ラッピングトレイン」は、「くまのがっこう」がデザインされたプラレールオリジナルのラッピングトレイン。主人公の「ジャッキー」と11ひきのおにいちゃんたちや、ジャッキーが肌身離さず持っているぬいぐるみ「チャッキー」が、賑やかにパレードをしている様子が車両に描かれ、絵本のような楽しい雰囲気を表現している。3両編成で、それぞれ連結・切り離しが可能。電動走行し、スイッチをオフにすると手転がし遊びも可能となっている。

［小売価格］

ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキー：880円

ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキーとデイビッド：880円

プラレール くまのがっこう ラッピングトレイン：2420円

（すべて税込）

［発売日］12月27日（土）

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp